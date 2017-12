/ Se ve este miércoles como un día en el que si te apoyas en las personas o circunstancias adecuadas podrá terminar en positivo. Puede ser, además, un poco loco e intenso?Para aprovechar la energía de Luna que es de impulso, notarás que tu productividad y capacidad intelectual se halla en uno de sus mejores momentos.Atento de las señales, ya que si las atajas a tiempo podrás evitar errores, confusiones o engaños. Por otro lado es posible que se presenten oportunidades de adquirir compromisos, formalizar situaciones o lograr objetivos pero no se ven muy a la vista que se diga.En el amor impedimentos varios, en el trabajo si ocupas posiciones de poder no abuses de tus subalternos y toma en cuenta sus necesidades, en la salud no desestimes molestias asociadas con los procesos de depuración del cuerpo.Aumenta la probabilidad de sismos, tormentas, accidentes especialmente aéreos, incendios, crímenes, tiroteos, acciones bélicas, aludes, de gastar mas de lo que debes, de tener ganas de pelear, ser grosero o impulsivo. Se puede notar frío el ambiente, tanto de temperamento de la gente como de temperatura.En las noticias ataques de animales, acciones terroristas, explosiones, huelgas, rebeliones, comportamientos extraños de la naturaleza o de los seres en especial aquellos que estén pasando por situaciones de grande necesidad como lo son el hambre, la pobreza extrema o el peligro, fallos del servicio eléctrico o de la tecnología, situaciones que causan estrés.Problemas en minas, por piedras, en canteras, el Metro, en cuevas, túneles, profundidades, por huecos o hundimientos.Recomienda el horóscopo que no juzgues lo que pase, porque están anunciadas situaciones que vienen a arreglar lo que anda torcido, así a ti no te parezca que eso es lo que está sucediendo.El color que te hace sentir seguro, la música que te alegra y el incienso de citronela. La clave: Si te sientes incómodo donde estás estudia qué es lo que no te deja sentir bienestar y cámbialo.Recuerda que el jueves es día de bromas" No vayas a caer por inocente si vives en uno de los países en los que se celebra.Soy horoscopia en Facebook , @coluccisusana en Instagram y @horoscopia en Twitter, te invito.NamasteCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi