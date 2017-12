© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Daniel Rugna. Foto: Brando / Cynthia Monteagudo La idea de esta aplicación nació durante un almuerzo. El cirujano Daniel Rugna charlaba con el anestesiólogo Luciano Grané sobre el cansancio que les provocaba recibir consultas por teléfono a cualquier hora, incluso los días de descanso."La demanda constante por WhatsApp no deja de ser trabajo y ese tiempo no es reconocido. Nos planteamos darle solución a este tema que también escuchábamos que padecían otros médicos, psicoanalistas, abogados, técnicos y todos aquellos que resuelven gratis las dudas de sus pacientes o clientes", cuenta Rugna.Así nació ProApp , una aplicación que permite que el profesional se arme un usuario y se lo pase a sus clientes para que ellos puedan realizarle las consultas que quieran abonando una tarifa accesible.De esta manera, mantiene la privacidad de su número telefónico y recibe dinero a cambio de su trabajo.La app cobra por sesión de chat, no por pregunta, el chat puede terminarlo cualquiera de los dos participantes.Cada usuario fija la tarifa de su consulta y el sistema cobra una comisión del 15% sobre cada transacción.Disponible para iOS y Android, se puede descargar gratis y es muy fácil de usar. "ProApp no solo está pensada para el ámbito de la salud. Es una herramienta para cualquiera que habitualmente responda consultas que le llegan por mensajes de texto.En el caso de la salud, no reemplaza bajo ningún punto de vista una consulta presencial, pero sirve para dar respuesta rápida a dudas puntuales".Daniel Rugna asegura que la app revolucionó la manera de relacionarse con sus pacientes. "Genera una comunicación directa y confidencial. Además le da valor al conocimiento y al tiempo de los consultados. Hasta ahora obtuvimos una excelente respuesta. Pasados 45 días desde el lanzamiento se registraron más de 1000 usuarios".APPS RECOMENDADAS Waze : "La mejor solución a la movilidad urbana".UBER: "La app madre de un nuevo modelo de negocio".Evernote: "Sirve para trabajar en equipo".Perfil Geek Notebook : MacbookSmartphone : iPhone ISP : FibertelTelefonía celular : MovistarLínea aérea : Aerolíneas ArgentinasEn esta nota: Tecno y Salud LA NACION Revista Brando Revista Brando.

