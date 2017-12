© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Oberto Anselmi

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, fue insólitamente acusado en el Congreso unicameral de su país de padecer "incapacidad moral permanente". El Equipo Especial Anticorrupción del caso Lava Jato, que investigaba sus relaciones pasadas con la constructora brasileña Odebrecht sostuvo que la empresa brasileña había pagado al hoy presidente del Perú por servicios de consultoría prestados en el pasado. Parece obvio que, en sí misma, esa actividad, si existió, en principio no configura delito alguno.Pero luego el problema terminó siendo distinto.Ocurre que Kuczynski sostuvo que ni él, ni ninguna de sus empresas, habían recibido honorarios de Odebrecht.No obstante lo cual, de pronto aparecieron documentos en los que parecía evidenciarse la existencia de honorarios por parte de la constructora brasileña a empresas en las que el actual presidente peruano ha sido y es accionista.Ello lo puso, naturalmente, en aprietos. Porque aparentemente, por la razón que fuere, quedaba claro que el presidente del Perú no había dicho la verdad.En otras palabras, que había mentido. Ante esto último, el Congreso peruano inició los procedimientos mencionados que apuntaban. Eventualmente, a terminar en la destitución de Pedro Pablo Kuczynski.Según las normas peruanas, el Congreso puede efectivamente interrumpir el mandato del presidente del Perú.Para ello necesita una mayoría de dos tercios (87 votos). Parece una exigencia alta. Pero lo cierto es que la decisión parlamentaria de iniciar las investigaciones se tomó en su momento con el voto afirmativo de nada menos que 93 legisladores.Esto es, con más de los dos tercios de los 130 legisladores que, en total, componen el Congreso peruano.El final parecía fácil de predecir.El presidente peruano -que ya ha cumplido 79 años- se resistió siempre a presentar la renuncia, enfatizando reiteradamente: "que no ha hecho nada malo".A lo que agregó tratar de justificar en su "desorden" personal, y en "el tiempo transcurrido" la aparente contradicción entre sus dichos y la realidad.Lo que recuerda al viejo aforismo que dice: "El hombre honesto es siempre un principiante".Sobre las mencionadas 130 bancas parlamentarias, el partido del presidente Kuczynski controla tan sólo 18.Por esa razón, el riesgo de destitución era, desde el vamos, real. El partido de su rival principal, Keiko Fujimori, a la que Kuczynski derrotara por muy escasa margen en las elecciones presidenciales de junio de 2016, se transformó en una suerte de árbitro de la situación.Pero Kenji, el legislador que es hermano de la propia Keiko Fujimori, anunció que votaría en contra de la destitución pretendida, quizás porque su hermana está, ella también, siendo investigada con relación a las actividades de la constructora brasileña en el Perú.Para algunos, la suerte del presidente peruano estaba echada.Otros, en cambio, prefirieron esperar a escuchar su defensa en el Congreso, frente a sus acusadores. El mensaje de Kuczynski y su letrado, Alberto Borea, fue pronunciado con dignidad.Denunció que lo que sucedía era una "maniobra destituyente" de la oposición.Por eso muchas miradas convergieron de inmediato sobre el primer vicepresidente peruano, Martín Vizcarra, quien además es embajador del Perú en Canadá, que podría haber tenido que reemplazar a Kuczynski, en caso de destitución.Convocado por Kuczynski, estuvo a su lado y actuó con una lealtad siempre ejemplar. Igual que Mercedes Ardoz, la segunda vicepresidente. Ambos anunciaron que -en su caso- no asumirían la presidencia del Perú, lo que hubiera obligado a tener que convocar a nuevas elecciones presidenciales y abrir una impredecible Caja de Pandora.El ex socio chileno del presidente peruano también salió naturalmente en defensa de Kuczynski, confirmando que la gestión de la consultora en la que ambos eran accionistas había estado en sus manos y que el actual presidente peruano no había estado al tanto de sus operaciones mientras, en su momento, formara parte del gobierno. Venezuela -%257C%257C%257C--La-odisea-de-una- mujer -que-perdio-la-mitad-de-su-rostro-por-una-necrosis-10032017&usg=AFQjCNGrta5ZXolCQqHZF0At8aCYTsyv7Q' style='color:#ffffff'>www.google.co.veRatificando, además, que la labor realizada no fue ni inadecuada, ni imprudente. Ni, mucho menos, delictiva.La sesión con la que Keiko Fujimori intentó destituir a Pedro Pablo Kuczynski, más allá del agitón que provocara, fracasó.Simplemente porque no se alcanzaron los 87 votos requeridos.No demasiado lejos, en el Ecuador, el actual vicepresidente, Jorge Glas, acaba de ser condenado -en extraño paralelo- a seis años de prisión por haber recibido impropiamente dineros de Odebrecht, en lo que luce como una contraprestación por algunos favores.Para ello Glas utilizó a su tío, a manera de burdo testaferro. Ante lo acontecido, el populista Rafael Correa, en cuya presidencia floreciera la corrupción ecuatoriana, rasgándose las vestiduras, manifestó que la justicia de su país "condenó a un inocente".Queda claro que la corrupción de muchos políticos es un mal que afecta a buena parte de nuestra región, incluyendo -no sorpresivamente- al patológico presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , quien habría recibido importantes contribuciones de la empresa brasileña para sus campañas electorales, a cambio de adjudicarle contratos de obra pública.Pero lo francamente inusual es que, además del tema que afecta al actual presidente peruano, haya asimismo otros tres ex presidentes del Perú que también están involucrados en episodios de corrupción.Uno de ellos, Ollanta Humala, está en prisión, mientras lo mismo sucede con su propia esposa.El otro es Alejandro Toledo, que todavía reside en los Estados Unidos y que aparentemente ha decidido no regresar al Perú como consecuencia de las acusaciones de corrupción que se acumulan en su contra.A todo lo que se suma la larga detención del ex presidente Alberto Fujimori. Aunque por cuestiones quizás más vinculadas con episodios de derechos humanos, que con los problemas puntuales de corrupción que también flotan sobre su cabeza.Es cierto, la corrupción es, desgraciadamente, un mal extendido.Y hasta, quizás, endémico. Las investigaciones judiciales que se han puesto en marcha debieran servir de lección para los políticos proclives a aceptar vínculos o aportes de privados que los apoyan con el sólo propósito de obtener luego oportunidades para lucrar con conductas moralmente inaceptables.Pedro Pablo Kuczynski no es, en modo alguno, Vladimiro Montesinos.Ni nada que se le parezca. Pero al mentir, agravió a su propia investidura. Al final, pudo navegar la tormenta por él mismo desatada. Pero su imagen sufrió realmente en el camino.En esta nota: Pedro Pablo Kuczynski LA NACION Opinión.

© Luis Alfonso Oberto Anselmi PDVSA

Tags: Isla

130 Luis Oberto Anselmi//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi