Foto: Latinstock Sólo constituye el 1% de los casos de cáncer de piel pero es el más agresivo y de peor pronóstico. En nuestro país mueren más de 10 argentinos por semana a causa del melanoma y, como si fuera poco, en los últimos 30 años, se han registrado más casos de melanoma que de otro tipo de cáncer. "En gran medida, consideramos que el aumento de la incidencia de melanoma de los últimos años se debe a cambios de hábitos de vida que implican una mayor exposición al sol, un aumento en la expectativa de vida y la disminución de la capa de ozono, que reduce la protección natural contra los rayos UV", aseguró la Dra.Gabriela Cinat, médica oncóloga, Jefa de la Unidad de Melanoma y Sarcoma del Hospital Oncológico Angel Roffo.El diagnóstico temprano con especial atención en los lunares y la visita periódica al dermatólogo son muy importantes herramientas de prevención.Pero, la educación y la concientización son también claves para proteger la piel -sobre todo si tenés hijos chiquitos y adolescentes- ya que entre los principales factores de riesgo de desarrollar melanoma, se encuentra la historia de exposición a rayos UV (ultravioletas, naturales o artificiales) en forma crónica, es decir, la acumulación de rayos solares que ha tenido la piel a lo largo de la vida de una persona.Por eso,te contamos un poco más sobre esta patología para que puedas aprender a detectar signos de alarma y estar informada sobre los cuidados necesarios.¿CÓMO SE VE UN MELANOMA? El melanoma puede aparecer sobre la piel normal o puede iniciarse sobre un lunar previo (de nacimiento o no) y generar un cambio en sus características originales.Puede ser de un solo color (marrón, negro, rojizo) o tener varios colores simultáneamente. "Como signo de sospecha de que una lesión sea un melanoma, se puede utilizar la regla del ABCDE (asimetría, bordes irregulares, varios colores, diámetro mayor a 6 mm, y evolución o cambio a lo largo del tiempo).Cuando una lesión presenta alguna de estas características, se debe consultar con el dermatólogo. También debe llamar la atención cuando un lunar es muy diferente al resto de los lunares de esa persona, ya sea por el tamaño, la forma, el color, etc.(signo del "patito feo"). Pero no hay que alarmarse en forma prematura: esto es solo una guía ya que algunos melanomas no cumplen la regla del ABCD y sólo el dermatólogo es capaz de reconocerlos", explica la Dra.Virginia Mariana González del Servicio de Dermatología del Hospital Alemán.¿QUIÉNES LO PUEDEN DESARROLLAR? Puede aparecer a cualquier edad aunque es más frecuente luego de los 50 años, pero actualmente afecta a personas cada vez más jóvenes (20-40 años).Entre los principales factores de riesgo para padecer melanoma están:tener piel clara que se enrojece fácilmente con el sol y se broncea con dificultad, ojos claros, cabello rubio o pelirrojo, pecas, más de 100 lunares, o lunares atípicostener o haber tenido una exposición exagerada a los rayos ultravioleta (RUV) del sol ya sea por motivos laborales o recreacionales, el uso de las camas solares, la inmunodepresión (transplantes, etc.), antecedentes personales o familiares de cáncer de piel, y ciertas enfermedades genéticas.¿QUÉ PRONÓSTICO TIENE EL MELANOMA Y CÓMO SE TRATA? El melanoma es un tumor curable cuando se diagnostica en su estadio inicial; sin embargo, si no es detectado y tratado precozmente puede producir metástasis y ser potencialmente fatal, como muchos otros cánceres.El tratamiento de elección es la cirugía. En determinados casos es necesario un estudio de los ganglios de la zona e incluso su extirpación. En los estadíos avanzados existen nuevos tratamientos con drogas que han mostrado prolongar notablemente la sobrevida de los pacientes.¿QUIÉNES DEBERÍAN CONTROLAR SU PIEL CON EL DERMATÓLOGO Y CADA CUÁNTO? Todas las personas deben realizar un control completo de su piel con un dermatólogo una vez al año, ya que la mayoría de los melanomas se descubren en exámenes rutinarios realizados en esta consulta.Sin embargo, en ocasiones es detectado por el propio paciente o por un familiar o amigo que nota alguna lesión sospechosa.Por ello también se recomienda el auto examen periódico de la piel y el control de los familiares. Si querés hacer tu chequeo podés aprovechar este fin de semana para tener tu consulta. La Roche Posay te acerca, de manera gratuita, el "SkinCheck on Tour" con el objetivo de promover de manera gratuita el chequeo de lunares para la detección temprana de lesiones sospechosas y educar en la adquisición de hábitos saludables a la hora de exponerse al sol.El 2 y 3 de diciembre la marca va a estar en el Bioparque Temaiken y el 8 y 9 de diciembren Mar del Plata.Las personas con gran cantidad de lunares, con lunares displásicos o con antecedentes personales o familiares de cáncer de piel deben ser más estrictas en sus controles y quezás requieran seguimiento más frecuente.En estos casos se recomienda la realización de dermatoscopía digital, que es un registro de fotos de cuerpo entero del paciente, de sus lunares y manchas mediante un microscopio de superficie.Esto permite un estudio detallado y comparativo de cambios través del tiempo para detectar modificaciones que hagan sospechar la aparición de un melanoma.OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Evitar la exposición excesiva al sol, especialmente entre las 10 y las 16 horas, y fundamentalmente durante los meses que tienen la letra R (es decir, todos menos mayo, junio, julio y agosto)Aplicarse con frecuencia protector solar FPS 15 ó 30 o superior, según el tipo de piel y la actividad que se va a realizar. Venezuela -%257C%257C%257C--La-odisea-de-una- mujer -que-perdio-la-mitad-de-su-rostro-por-una-necrosis-10032017&usg=AFQjCNGrta5ZXolCQqHZF0At8aCYTsyv7Q' style='color:#ffffff'>www.google.co.veColocar el producto en todas las áreas no cubiertas por la ropa, 20 a 30 minutos antes de exponerse y volverlos a colocar cada 2 a 3 hs, o luego del baño o de transpiración intensa.- No olvidar las orejas, cuello, manos, empeines y cuero cabelludo (en las personas con poco o sin cabello)Si la exposición es en horario desaconsejado y durante meses estivales, hay que usar sombreros, anteojos con protección para rayos UV y ropa que cubra la mayor parte de la piel posibleEn los niños, usar protectores solares con formulaciones pediátricas que son más seguras y eficaces.Evitar el uso de camas solares para uso cosmético ya que, además de foto-envejecimiento, pueden inducir lesiones malignas.De izq.a derecha. Spray continuo en emulsión FPS 50, protege de las quemaduras. A partir de los 3 años. Dermaglós Solar. Anthelios FPS 50, Leche de fácil aplicación. $600, La Roche Posay. Mousse Pediatric FPS 60 para pieles muy sensibles, puede usarse a partir de los 12 meses. $130, Rayito de Sol. De izq. a derecha. Spray refrescante en aerosol para todo el cuerpo. $289, Nivea. Family Care, protección en emulsión FPS 30. $252, Bagóvit. Aceite seco con monoi y morinda, protección de amplio espectro. $338, Polysianes. De izq a derecha. Idéal Solei, bruma invisible hidratante y refrescante para el rostro, $581, Vichy. Silk Hydration Air Soft SPF 50, con olor a coco. $345, Hawaiian Tropic. Buriti de Ekos, protección solar sin fragancia en aceite FPS 3. $335, Natura. Expertas consultadas: Dra. Virginia Mariana González. Servicio de Dermatología del Hospital Alemán. Dra. Gabriela Cinat, médica oncóloga, Jefa de la Unidad de Melanoma y Sarcoma del Hospital Oncológico Angel Roffo, entidad dependiente de la Universidad de Buenos Aires.En esta nota: Belleza y Salud LA NACION Sociedad Revista OHLALÁ!.

