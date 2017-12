© Luis Alfonso Oberto Anselmi

¿Rúcula casera? no es tan difícil como creés. Foto: Shutterstock Tener la heladera y la alacena vacías es la peor manera de empezar a comer saludable. Terminás comprando comida hecha con ingredientes misteriosos o pidiendo delivery de pizza. Para cocinar no hay nada mejor que tener productos frescos, carnes, verduras y frutas, que piden a los gritos ser consumidos.Pero podés ir un paso más allá: qué tal proponerte cosechar parte de tu comida en casa."El mantenimiento de una huerta urbana es muy simple, siempre y cuando se controlen 3 cosas: hay que darle el agua que necesite, fijarse que la tierra esté bien y que la planta no tenga bichos.No lleva más de 15 minutos semanales", asegura Federico Moschettoni de www.delgorro.net que se ocupa de armar huertas para particulares.Muchos restaurantes están tomando consejos de gente como Federico para armar en sus espacios verdes (sean macetas en la entrada o jardines en el fondo) pequeños espacios de cosecha.En Inmigrante (Cabrera 4667), por ejemplo, Leandro Di Mare tiene romero, tomillo y orégano que usa para marinar carnes al vacío y otras hierbas frescas que usa en salsas como chimichurri.¿Cómo las cuidan? Todas las noches les sacan las malezas a las macetas y riegan. Algo que cualquier mortal puede hacer a cambio de comida más sabrosa.15 minutos a la semana alcanzan para cuidar los vegetales del balcón.Foto: Shutterstock Otros ejemplo es Alo's (Avenida Alte. Blanco Encalada 2120, Boulogne Sur Mer 1609) en San Isidro que sumó una huerta de vegetales desde su inauguración en 2014."En cada estación, la tierra nos brinda naturalmente una amplia variedad de productos que podemos aprovechar en su mayor expresión", cuenta el dueño y cocinero Alejandro Féraud que asegura que los vegetales de temporada naturales, sin pesticidas, son más saludables y también más ricos.Con ver el color de sus remolachas, espinacas, zanahorias y lechugas alcanza para darse cuenta que no se parecen a las de la verdulería del supermercado.Otro plus: el momento de cuidar las plantas es perfecto para desconectarse.No pensar más en los humanos y sus obligaciones, solo prestarle atención a esa vida verde que, si todo sale bien, se convertirá en un gran plato lleno de nutrientes.4 consejos básicos para armar una huerta casera Cómo plantar rúcula paso a pasocerrarSaber qué querés."Lo mejor para cultivar, es lo que se quiera consumir. Hay que ver la heladera, qué te gusta comer y ver en qué estación del año estás", explica Federico. Por ejemplo, si te gustan las arvejas, tenés que esperar a abril para plantar las semillas y tener de esta manera arvejas en la primavera.En verano aparecen los tomates, morrones y choclos. A fines del verano, las calabazas.Buscar la luz. Hay algunos vegetales que necesitan menos luz que otros, pero casi ninguno sobrevive en la sombra. "Sin sol es casi imposible tener algo comestible. En las huertas pequeñas importa por donde pasa el sol y qué cosas generan sombra", detalla el experto y agrega la importancia de consultar, al menos al principio, con un especialista para saber qué tener en cuenta.Buena tierra.Lo mejor es arrancar con tierra orgánica. Todo esto suena complicado, pero una vez que está es solo cuestión de regar y sacarle lo feo. ¿Qué es la tierra orgánica? Una mezcla de productos que luego serán la comida que alimente a ese vegetal para que crezca fuerte y sano.Tiene lombricompuesto, compost ya procesado, turba y tierra negra. Se consigue en algunos viveros y tiendas especializadas online.El balance de agua. "La planta trabaja por dentro y consume agua. Hay que tener un control de la cantidad de agua que se le administra, no debe ser ni mucho ni poco", concluye Federico.En esta nota: Gastronomía LA NACION Sociedad Alimentación saludable.

