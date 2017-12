© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Foto: Flybondi La Fuerza Aérea Argentina transmitió su rechazo a la decisión del Gobierno de incorporar al aeródromo de El Palomar, hoy sede de la Brigada Aérea, al Sistema Nacional de Aeropuertos para permitir la operación de compañías de bajo costo, o low cost , a partir de una solicitud de la empresa Flybondi.La negativa quedó plasmada en una carta que el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Víctor Amrein, le envió el mes pasado al ministro de Defensa, Oscar Aguad , en la que advierte que el predio de la unidad militar "forma parte del Sistema de Defensa Nacional" y "la afectación permanente de dichas instalaciones militares repercutiría seriamente en la disminución de capacidades logísticas de la Fuerza Aérea Argentina en su conjunto y del resto del instrumento militar nacional". A la luz del decreto firmado anteayer por el presidente Mauricio Macri , la objeción de Amrein no fue tenida en cuenta.Altas fuentes del Ministerio de Transporte, en cambio, dijeron que "siempre se trabajó con ellos respetando los lugares y las funciones que allí desarrollan. Además, una parte es comercial desde 1968. No peligra el proyecto por que la Fuerza Aérea siempre estuvo incluida en las negociaciones".No es el primer choque entre la Fuerza Aérea y las empresas low cost , dado que los nuevos actores del mercado aerocomercial aparecen como fuertes competidores en la captación de piloto s formados en la Escuela de Aviación Nacional.En los últimos diez años, casi 400 piloto s dejaron la Fuerza Aérea por los bajos salarios y el desaliento por las escasas horas de vuelo para entrenamiento profesional.Amrein le envió la carta a Aguad luego de conocer un documento elaborado por el vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), Pablo Arangone, y una serie de documentos presentados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ante el citado ente.El jefe de la Fuerza Aérea señala que es incorrecto referirse al "aeropuerto de El Palomar", dado que se trata de "un aeródromo público que se encuentra dentro de los predios de la I Brigada Aérea".Se trata de una de las principales unidades de la fuerza, donde se concentra el Área Logística, para la recepción y entrega de materiales de provisión, entre otras tareas."Es necesario aclarar que los predios considerados ociosos (hangares) en el proyecto presentado no se encuentran en ese estado, debido a que el hangar Nº 7 está siendo utilizado para la puesta en servicio de la aeronave Hércules C-130, matrícula TC-68, según lo previsto por el Ministerio de Defensa para su adecuación y empleo para la lucha contra el fuego", dice, entre varios otros puntos, la carta del jefe militar Amrein.En esta nota: Mauricio Macri Oscar Aguad LA NACION Economía Vuelos Low Cost.

© Luis Alfonso Oberto Anselmi PDVSA

Tags: Estados Unidos

128 Luis Oberto Anselmi//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi