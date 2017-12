© Victor Gill.

En el mes de las elecciones, la economía anotó el mayor crecimiento de la era Macri. Foto: Archivo / Silvana Colombo / LA NACION La marcha de la economía y el calendario electoral amalgamaron una combinación perfecta para el presidente Mauricio Macri . En octubre pasado, cuando se realizaron las elecciones de medio término que consolidaron un triunfo considerable del oficialismo a nivel nacional, fue también el período en el que el nivel de actividad registró su pico más alto desde que Cambiemos ocupa la Casa Rosada.Así lo muestran los números del Indec, según los cuales en el décimo mes del año, la actividad económica creció 5,2% en relación con el mismo período del año pasado, una marca muy superior al resto de los meses (el segundo mes, tras el 5,1% de julio que supera el 5%, según destacaron en el equipo del ministro Nicolás Dujovne ) y más del doble que el crecimiento del 2,8% interanual que acumula la economía en los primeros diez meses del año, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).En parte, el salto de octubre se debe a lo que los especialistas denominan efecto estadístico.Se trata, en términos llanos, de que la base de comparación, octubre de 2016, fue uno de los puntos más bajos de la serie."Es un muy buen dato, pero todavía se está comparando con un número muy bajo del año pasado; no hay que dejarse engañar.El crecimiento mensual es interesante. Es lo más importante, pero seguramente se va a ir frenando con la suba de tasas y la aprobación de la reforma previsional", sostuvo Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos.Según el Indec, "las ramas de actividad que más aportaron a la suba interanual del EMAE fueron comercio mayorista, minorista y reparaciones; industria manufacturera; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y construcción".Y se destaca el hecho de que sólo un sector está en caída (electricidad, gas y agua)".Las buenas noticias siguen viniendo de los mismos lugares.La construcción parece haberse convertido en una aliada del modelo macrista, con un crecimiento del 18,8% interanual en octubre y del 9% en los primeros 10 meses del año.Aportó, además, 0,5 puntos porcentuales de crecimiento en el año. Le siguen la actividad financiera, con un avance del 8,4% en octubre, y el comercio, con el 6,8%. Paulatinamente, la industria también da señales de recuperación (4,3%).La algarabía oficialista, sin embargo, tiene límites.En la comparación con el mes anterior (desestacionalizada), octubre tuvo un crecimiento magro del 0,2% con respecto a septiembre, cuando la actividad cayó 0,3% (el Indec hizo una corrección del dato que había difundido, algo habitual para este indicador, que es un adelanto del PBI), y está en niveles cercanos a agosto.Eso le alcanza a los especialistas para sostener que la economía encontró su velocidad crucero, algo que no molesta al Gobierno, cuyos funcionarios del área económica suelen decir que están más interesados en lograr un crecimiento magro, pero sostenido, antes que un gran salto insustentable a mediano plazo."Nuevamente se ubica por debajo de lo esperado", sostuvo la consultora LCG en un informe."Desde principios del segundo trimestre, la economía crece a la módica tasa del 0,15% (1,8% anualizada) y considerando los últimos tres meses se mantiene prácticamente estancada", agregó el trabajo."Los datos del EMAE vuelven a reflotar la idea de que la economía puede acelerarse.Hasta antes de las elecciones empujaron la obra pública, el crédito privado y la Anses, que ponía plata en la calle.De todas maneras, la expectativa es que el cuarto trimestre, pese a octubre, crezca menos que el tercero.En mi opinión, la probabilidad de que el crecimiento de la economía termine por encima del 3% es bastante baja, porque los impulsos que hubo antes ya no van a estar", explicó Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva del Estudio Eco Go.Regalo navideño Efecto estadísticoLos economistas sostienen que el número de octubre es muy bueno, pero debido en parte a que compara con un período muy maloFreno finalAdvierten que en el último cuatrimestre el crecimiento será menor, entre otras cosas, por las altas tasasCrecimiento acumuladoHasta el décimo mes del año, la actividad se incrementó un 2,8%, según el IndecEn esta nota: Mauricio Macri Ministerio de Economía Nicolás Dujovne LA NACION Economía.

