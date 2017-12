© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Dell'Acqua y Dietrich, ayer, en la conferencia. Foto: Télam Pese a los paros y a las huelgas que se dieron por la negociación paritaria, Aerolíneas Argentinas terminó el año con un 16% de pasajeros transportados más que en 1016.Pero el dato que se esperaba era el de los subsidios que debió recibir la empresa de parte de su accionista, el Estado. Y según datos de la empresa, este año requirió 170 millones de dólares. Para 2018, pronostican, serán 90 millones de dólares, para llegar a 2019 sin necesidad de fondos públicos.Si se cumplen las previsiones quedarán lejos los US$ 678 millones por año que fueron necesarios, en promedio, entre 2009 y 2015.Hubo un dato en el que se puso el acento."En 2011, la cantidad de subsidios por pasajero era de 130 dólares. Este año terminamos con 15 dólares, y para el próximo proyectamos 7 dólares", dijo el presidente de la empresa, Mario Dell'Acqua.El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , fue el encargado de presentar los resultados de la empresa en conferencia de prensa."El año ha superado todas las expectativas. Hemos transitado un proceso de aprendizaje y terminamos muy bien. Tenemos dos años muy desafiantes para el sector y para Aerolíneas en particular. Es un gran desafío el trabajo con los gremios, estamos en un proceso en el que hay que entender que todos tenemos algo que poner.Y eso genera otro diálogo, un diálogo distinto. Creemos que el proceso podría haber sido diferente, pero tuvimos una convicción de que este era el camino", dijo el ministro.Justamente ayer se terminó de firmar el último acuerdo salarial dentro de las paritarias.Se trataba del de los piloto s, el más duro de los sindicatos, que encabezó las protestas de las últimas semanas."Firmamos un acuerdo del 17% más una cláusula gatillo si la inflación supera ese número. Además se pagará un bono. Para ilustrar, cada punto de aumento significa 16 millones de dólares para la compañía", dijo Dell'Acqua.Respecto de los avion es Embraer, el presidente de la compañía confirmó que la decisión es venderlos, ya que el costo promedio del asiento es muy alto respecto de otros modelos alternativos."Los vamos a cambiar a todos, en forma gradual, pero vamos a llegar a cambiar los 24", agregó. Pero fue Dietrich el que se adentró en el punto. "Cada vez que vamos a algún lado nos dicen que esos avion es se compraron más caros de lo que se debieron haber pagado.Pero ese tema está en la Justicia", dijo el ministro, en referencia a la causa judicial en la que se investiga si la administración kirchnerista pagó sobreprecios.Fue, además, el momento de presentar al nuevo gerente general, Abbott Reynal."Teníamos la necesidad de poner al día los estados contables, ya que no estaba presentado el balance de 2014.El de 2016 se presentará en enero y el de este año estará terminado, después de mucho tiempo, en tiempo y forma", dijo el ejecutivo, que viene de la gerencia de Finanzas de la empresa.Reynal fue el que explicó dónde estaban los ahorros de la compañía.Dijo que el costo comercial en 2015 era de 15,3 dólares por pasajero y ahora es de 6,9 dólares. "La venta online , que es más eficiente para nosotros, pasó de 22 a 33% del total", dijo.Respecto de los pasajeros transportados, el presidente de Aerolíneas dijo que subieron a sus vuelo s alrededor de un millón de pasajeros más, y que el récord diario fue el 20 de diciembre, con 46.612."Eso se hizo con la misma cantidad de avion es y con la misma cantidad de empleados. A veces los muchachos se quejan y dicen que falta, pero no podemos tener una estructura sólo pensando en los picos", dijo.Datos claves 16%PasajerosEs el alza en la cantidad de boletos vendidos este año respecto de 201617%Alza salarialEs lo acordado con los piloto s, más cláusula gatillo si la inflación lo superaEn esta nota: Aerolíneas Argentinas Guillermo Dietrich LA NACION Economía.

