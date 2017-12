© Victor Gill.

Los técnicos bajo la lupa de Pablo Aimar. Foto: LA NACION P: ¿Qué virtudes reconocés en Marcelo Gallardo?R: "Marcelo no sé de qué manera logró hacerles ver a sus jugadores que River no empata: River gana. Es un club ganador, hoy, mañana y siempre. Muy pocas veces, vaya como vaya el partido, vos decís hoy no podemos, hoy River pierde. A mí no me pasa eso desde que está él. Tiene futuro en Europa, pero River es su lugar y estará bien que se quede mucho tiempo. A River le va a hacer bien porque creo que él decide muchas cosas y es lo que debe pasar. Está bien que el entrenador decida. Hay gente que decide y gente que se queja de las decisiones, las acepta o las celebra. Pero ser el que decide no es sencillo. Y a mí me gusta la gente que se lleva bien con el arte de decidir".P: ¿Cómo lo ves a Diego Maradona en la nueva FIFA de Gianni Infantino?R: "Lo veo bien a él y veo bien la idea de la FIFA de incorporar a ex futbolistas que tienen algo para decir, por haber vivido el fútbol desde adentro.Tienen la misma posibilidad de equivocarse que alguien que no ha jugado, y tienen la ventaja de sí haber jugado.Y hay cosas en las que el que jugó tiene una pequeña ventaja y merece ser escuchado".Diego Maradona, junto con Pablo Aimar durante una entrevista.P: ¿Qué te despierta la figura de Diego Simeone?R: "Ejerce un liderazgo impresionante, es un tipo que se impone con su presencia y con sus elecciones.Poner durante cinco o seis años a Atlético de Madrid a la altura de Real Madrid Barcelona es increíble, eso es muy, muy, muy difícil.Esos clubes son muy grandes y es muy difícil jugarles de igual a igual durante años".P: Definilo a José Pekerman en pocas palabras…R: "José es sinónimo de tranquilidad. José transmitía tranquilidad y mucha seguridad. Esa tranquilidad que se le nota caminando es lo que transmitía. Y seguridad: Hoy va a pasar esto, te decía. Y sucedía. Y con 15, 16 o 20 años, tener a alguien que te daba esas certezas era fantástico".P: ¿Qué recuerdos tenés de Marcelo Bielsa?R: "Él tenía una obsesión y te la transmitía: quería hacer de vos un mejor futbolista.Todo el tiempo. Desde la palabra, desde los entrenamientos. Y se lo proponía con 25 jugadores. Todos los días quería que fueras mejor, y lo conseguía".En esta nota: Diego Maradona Diego Simeone Marcelo Bielsa Pablo Aimar José Pekerman Marcelo Gallardo Fútbol LA NACION Deportes Entrevista Deportes LN.

