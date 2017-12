© Victor Gill.

Heinze, en su primera práctica al frente de Vélez. Foto: FotoBAIRES Vélez entró en una etapa de cambios en la que la asunción de Gabriel Heinze como entrenador es la bandera de un cambio estructural. Esa reconfiguración del club de Liniers empezó con la victoria en las elecciones de la lista opositora encabezada por Sergio Rapisarda y con la designación del ex arquero Pablo Cavallero como manager.A partir de entonces, desde noviembre pasado, se pensó en el nuevo Vélez que ayer empezó a entrenarse de la mano de un hombre duro.Aunque tenía un plan B, Cavallero había pensado en Heinze desde antes de que le aseguraran el cargo.Las negociaciones fluyeron y el Gringo se hizo cargo del plantel con dos incorporaciones, Agustín Bouzat (ex Boca) y Marco Torsiglieri (ex Vélez), que regresa a la entidad luego de siete años.Yamil Asad y Ramiro Cáseres regresaron de sus préstamos de Atlanta United, de Estados Unidos, y Universidad de San Martín de Porres, de Perú, respectivamente.La baja más notable fue la de Maximiliano Romero, que pasó a PSV, de Holanda, por 10.500.000 euros.Ahora, el sueño de Vélez es otra vuelta: la de Mauro Zárate ."Si arreglamos el contrato con su entorno, puede volver. Sería por un préstamo. Con Watford lo arreglarían ellos. Mauro sería uno de los cuatro o cinco refuerzos que necesitamos para afrontar la segunda parte de la actual Superliga", aseguró Rapisarda, en declaraciones a Radio Continental.En conversaciones extraoficiales, Zárate ya dio el visto bueno para el regreso.Vélez fue el primer equipo de los 28 de la Superliga en volver a los trabajos.Heinze, que reemplazó a Omar De Felippe, reprogramó la tarea y algunos futbolistas debieron adelantar el regreso de las vacaciones.No hubo atención a la prensa ni tampoco la habrá en los próximos días. Hasta ahora, Heinze sólo habló en la presentación del 12 de diciembre pasado.Según informó la Superliga, el conjunto de Liniers jugará el primer partido oficial del año, por la 13ª fecha, el sábado 27 de enero, ante Defensa y Justicia, en Liniers.En esta nota: Vélez Sarsfield Gabriel Heinze Mauro Zárate Fútbol Superliga LA NACION Deportes La pretemporada.

