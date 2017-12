© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

Mariano Martínez deja por un rato la actuación. Foto: Instagram Llegó el verano y los canales de televisión apuestan por el amor. Mientras Eltrece viene anunciando Ojos que no ven , el programa que comienza en enero con Andrea Politti como anfitriona, su principal competidor, Telefe, pone todas sus fichas en Primera Cita .Si bien el canal de San Cristóbal viene anunciando la inclusión del reality de origen británico en su grilla, recién ahora reveló quién será su conductor: Mariano Martínez .De esa manera, el actor vuelve a formar parte del staff de Telefe luego de su paso por A mar después de amar , la exitosa telenovela que lo tuvo como protagonista en 2016 junto a Eleonora Wexler, Federico Amador e Isabel Macedo.Este será, además, su debut en la conducción.Primera Cita es un formato británico que tuvo gran suceso en su edición española.En cada programa, dos desconocidos se encontrarán a ciegas en un restaurante. Al final de la cita, los dos deberán votar por "sí" o por "no", de acuerdo a cómo se sintieron con su acompañante y a las posibilidades que ven de que en un futuro puedan convertirse en una pareja.Si el voto de los dos es positivo, vivirán un segundo encuentro."En la ficción me enamoré un montón de veces.En la vida, encontré el amor y ahora, quiero que lo encuentres vos. Este es un restaurante para que vengas a enamorarte. Vos nos contás cómo es tu candidato ideal y nosotros te armamos la mejor cita a ciegas en este lugar. Animate a enamorare", invita Martínez en el spot que Telefe dio a conocer en su cuenta de Instagram. La fecha del estreno todavía no fue revelada.En la ficción se enamoró un montón de veces ?? En la vida encontró el amor ?? Y ahora @marianom78 quiere que lo encuentres vos…El formato éxito en España llega a #Telefe ? Muy pronto #PrimeraCitaUna publicación compartida por @ telefe el Dic 23, 2017 at 6:57 PSTMuy pronto llega #PrimeraCita con la conducción de @marianom78 ?? Un restaurante?? Dos personas que no se conocen ?? Y una cita a ciegas ??Una publicación compartida por @ telefe el Dic 22, 2017 at 3:18 PSTEn esta nota: Mariano Martínez LA NACION Canal Espectáculos Televisión.

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Davenport ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi