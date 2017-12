© Victor Gill.

Noel Gallagher tuvo un año intenso: sacó un muy buen disco y su gira mundial pasó por Buenos Aires, como apertura del show de U2. Los críticos de LA NACION eligieron sus diez mejores discos de la temporada. La Síntesis O'Konor, de El Mató a un Policía Motorizado y DAMN, de Kendrick Lamar, los más votados. A ellos le siguen los discos de Los Espíritus, Gorillaz, Richard Coleman y The xx.Joaquín Vismara1.Who Built the Moon? Noel Gallagher's High Flying Birds2. La Síntesis O'Konor . El Mató a un Policía Motorizado3. DAMN . Kendrick Lamar4. American Dream . LCD Soundsystem5. F-A-C-I-L . Richard Coleman6. I See You . The xx7. Agua ardiente . Los Espíritus8. Labios de río . Acorazado Potemkin9. Sleep Well Beast . The National10. Weather Diaries . RideThundercat y su tercer álbum, Drunk: un viaje alucinado que involucra al jazz y a la cultura hip hop.Sebastián Chaves 1. Drunk . Thundercat2. Ctrl . SZA3. II . Usted Señálemelo4. DAMN . Kendrick Lamar5. 9 . Marco Sanguinetti6. A Rift in Decorum: Live at the Village Vanguard . Ambrose Akinmusire7. New Energy . Four Tet8. Ido y Lúcido . Senegal Grindocre Mafia9. Halo . Juana Molina10. Melodrama . LordeEn el primero de los dos mixtapes que Charli XCX sacó este año la joven cantante y "animal" de escena se muestra muy segura llevando al mainstream los sonidos del under.Foto: Charlotte-Rutherford Sebastián Espósito 1. As You Were . Liam Gallagher2. F-A-C-I-L . Richard Coleman3. Prisoner . Ryan Adams4. La Síntesis O'Konor . El Mató a un Policía Motorizado5. The Temple of I & I . Thievery Corporation6.Number 1 Angel . Charli XCX7. Humanz . Gorillaz8. Puñal . Dante Spinetta9. Agua ardiente . Los Espíritus10. Todo / Nada . Callate MarkDuratierra: la banda que mixtura el rock y el folklore publicó Cría, tercer disco de su carrera..Mauro Apicella 1. Calma. Carlos Aguirre Trío2. Cría. Duratierra3. Halobestia. Seraarrebol4. Agosto. María y Cosecha5. Mare Nostrum. Brian Chambouleyron6. Sefarad. César Lerner - Marcelo Moguilevsky7. El Gavilán. Sofía Rei8. La obra de Luis Víctor Gentilini. Proyecto Pato9. Tangos… sin lágrimas. Laura Albarracín10. Elementales. Liliana Vitale - Verónica CondomíEl Mató a un Policía Motorizado se consagró definitivamente de la mano de uno de los mejores discos del año, La Síntesis O'Konor.Foto: Flor Petra Sebastián Ramos 1- Síntesis O´Konor . El Mató a un Policía Motorizado2- I See You . - The xx3- American Dream . LCD Soundsystem4- Agua Ardiente . - Los Espíritus5- Puñal . - Dante6- DAMN . Kendrick Lamar7- Labios de río . Acorazado Potemkin8- Jei Beibi . Café Tacuba9- Humanz . Gorillaz10- Odisea . TurfGabriel Plaza 1- Halo Bestia . Serarrebol2- Calma . Carlos Negro Aguirre Trío3- La Síntesis O'Konor . El Mató a un Policía Motorizado4- Cuarteto La Púa y Victoria Di Raimondo . Mariposa muerta5- Cría . Duratierra6- Ahora . Luca Bocci7- Lymbo . Alto bondi8- Dueño no tengo . Don Olimpio9- Guerrera-Soldado . Nahuel Briones10- 3Fronteras . Los NúñezEn esta nota: Música LA NACION Canal Espectáculos Anuario 2017.

