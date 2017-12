© Victor Gill Ramirez

Kevin Spacey, acusado de acoso y abuso sexual. Foto: Archivo Durante 2017, los famosos parecen haberse puesto de acuerdo para traer a la luz hechos ocurridos mucho tiempo atrás. Terribles sucesos como denuncias de acoso, abuso y violación llenaron las páginas de diarios y revistas de todo el mundo.A nivel local, un caso ocurrido hace cuatro años también volvió a ser noticia, mientras que otros decidieron tener su revancha, en los medios y en las redes, por situaciones que los tuvieron como supuestas víctimas de maltrato o de infidelidades en otros tiempos.El padre del mal El ocaso de Harvey Weinstein.Foto: Archivo En octubre, una investigación del The New York Times convirtió en denuncia pública un secreto a voces en la meca del cine estadounidense: decenas de actrices y trabajadoras de la industria fueron víctimas, durante décadas, de acoso, abuso y violación por parte del exitoso productor Harvey Weinstein .Luego, el periodista Ronan Farrow -hijo de Mia Farrow y Woody Allen- publicó su investigación que realizó durante varios meses, en donde estuvo entrevistando a 13 mujer es que fueron víctimas del poderoso productor.Entre ellas se encontraban Ashley Judd y Rose McGowan , pero con el correr de los días otras se sumaron a la ola de denuncias .Muchas mujer es y unos pocos hombres se solidarizaron con ellas a través de las redes sociales , dejando a la vista cómo el machismo sigue operando en el hasta ahora idílico mundillo de Hollywood.El escándalo salpicó a varios actores (varones) a los que se sindicó como cómplices de las tropelías que venía cometiendo uno de los fundadores del estudio Miramax desde hacía décadas.Russell Crowe , George Clooney y los "niños mimados" del productor, Matt Damon y Ben Affleck , se vieron obligados a dar explicaciones y terminaron reconociendo que conocían algunos de los episodios .Algo parecido sucedió con Meryl Streep , quien mantenía una relación muy cercana con Weinstein y aseguró no haber estado al tanto de la situación.Con todas las evidencias en su contra, el productor hizo un intento de descargo a través de un polémico comunicado y anunció que se tomaría licencia La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood decidió expulsarlo .La semana pasada, Salma Hayek reveló la odisea que le hizo vivir Weinstein durante el rodaje de Frida , sumando un nuevo testimonio al irrefrenable tsunami de denuncias.No aclares, que oscurece Kevin Spacey, acusado de acoso y abuso sexual.Foto: Archivo El caso Weinstein abrió las puertas para que muchos actores, actrices y personas relacionadas con la industria contaran sus traumáticas experiencias con actores, directores y productores.Tal vez el caso más resonante haya sido el de el ex protagonista de House of Cards , Kevin Spacey . El actor Anthony Rapp declaró en una revista que su reconocido colega quiso abusar de él en 1986 , o sea, cuando él tenía 14 años y Spacey 26.Rapp reveló que se hicieron amigos cuando actuaban en Broadway, y una noche, en una fiesta que se llevaba a cabo en el departamento de Spacey, el actor, en estado de ebriedad, lo llevó a su cama y se le tiró encima.La respuesta del veterano actor fue tan rápida como deliberadamente errada.Para quitar el foco de la denuncia, emitió un comunicado en el que se declaraba gay. "He amado y he tenido encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida, pero ahora he elegido vivir como un hombre gay", escribió y le pidió disculpas a su colega.Las críticas a su actitud y a su extraño comunicado no tardaron el llegar . Muchos de sus colegas advirtieron que ser gay no tiene nada que ver con acosar a menores. Y, como si fuera poco, las denuncias en su contra comenzaron a sucederse , y retrataban hechos cada vez más escabrosos .Su destino, al igual que el de Weinstein, parecía estar signado.Los responsables de House of Cards decidieron prescindir del actor para la sexta temporada de la serie , y el director Ridley Scott decidió borrar sus escenas de la película All The Money in the World antes de su estreno .No es no Calu Rivero habló de acoso sexual.Foto: Instagram Rápida de reflejos, Catalina Dlugi decidió llamar a Calu Rivero para que dé su opinión sobre la oleada de acusaciones de acoso que azotan a Hollywood.Asi, en el ciclo radial de la periodista de espectáculos, la joven actriz argentina puso por primera vez en palabras lo que ocurrió entre ella y Juan Darthés en el set de Dulce Amor , hace cuatro años.En 2013, la pareja compuesta por Julián y Natacha era la favorita de los seguidores de la telenovela.La carrera de Rivero estaba en su mejor momento, pero de un día para el otro decidió dar un portazo. Inmediatamente, comenzaron a rodar los rumores que indicaban que la actriz había sufrido acoso por parte de su compañero.Ella primero prefirió guardar silencio y luego se limitó a negar el asunto . Pero esa mañana de noviembre de 2017, consultada por Dlugi, Calu aseguró sin medias tintas: "Viví el acoso en carne propia"."Yo no lo desmentí. Si hacés una búsqueda no sale que no. Pero cuando todo se empieza a desdibujar… Yo lo que desmentí fue lo de abuso sexual, absolutamente. Pero yo fui parte de un acoso. Por eso todo mi apoyo a las personas y las actrices que lo sufrieron. A mí nadie me lo tiene que contar, yo lo viví en carne propia. De hecho, estoy escribiendo un libro para poder sacármelo de encima. A mí eso me incomodó por mucho tiempo", expresó.El actor decidió, entonces, demandar a su colega por daños y perjuicios.Se presentaron a una mediación , pero no llegaron a un acuerdo. Esa misma tarde, el abogado de Rivero se presentó en Intrusos para dar a conocer algunas de las pruebas que tienen en contra de Darthés .Rivero, en tanto, decidió compartir en las redes una carta en la que dio su versión de lo sucedido y contó cómo se sintió en aquel momento .Muchos actores, entre ellos algunos que formaban parte de aquel elenco como María Valenzuela y Rocío Igarzábal , la apoyaron.También lo hicieron actrices que trabajaron junto a Darthés, como Griselda Siciliani y Celina Font.Darthés compartió, a su vez, un comunicado en el que parafraseó la consigna que lanzó Rivero: #NoesNo .El actor, que es uno de los protagonistas de la nueva tira infantil de elTrece, Simona , se paseó por la pista de "Bailando por un sueño" y recaló en la mesa de Mirtha Legrand para hacer su descargo .Juan Darthés, sobre las acusaciones de acoso de Calu RiverocerrarDespués de escucharlo, Siciliani y otros actores como Ricardo Darín y Julieta Díaz volvieron a respaldar a Rivero a través de las redes sociales Georgina Barbarossa , Mariano Martínez y Sebastián Estevanez compartieron el comunicado del actor, sentando así su posición en el conflicto.Siguen las denuncias Ari Paluch fue denunciado por una microfonista y una exproductora.Foto: Archivo Pero la de Calu Rivero no fue la única denuncia de acoso que logró gran repercusión a nivel local.Ariana Charrúa, sonidista del canal de noticias A24, acusó de abuso sexual al periodista y conductor Ari Paluch .Charrúa presento una carta a las autoridades del canal dando su versión de lo sucedido el 17 de octubre: "Mi labor es quitarle los micrófonos y retornos a cada uno de los conductores.Me acerqué a retirar los equipos del señor Paluch, continuando con una de las panelistas. En ese instante el señor Paluch me tocó el trasero. Esta situación me resultó ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva, desagradable. La expresión en mi rostro se transformó y al ver él mi actitud, intentó apaciguar lo hecho diciendo ´perdón, no me di cuenta´, con un tono un tanto altanero.La panelista vio toda la situación, mi falta de reacción y con enojo le respondió: ´Sí, claro, no te diste cuenta´.Y él se retiró rápidamente mientras ella intentaba calmarme con sus palabras".Cuando la carta ya era de dominio público, se filtró el video con las imágenes captadas por las cámaras del estudio en aquel momento .Tras el escándalo, Paluch quedó fuera de la señal y se vio obligado a enfrentar una nueva acusación, la de su ex productora Malena Dip .El momento del acoso de Ari Paluch a la microfonistacerrarLa denunciante trabajó desde febrero de 2009 hasta mediados de 2010 en Radio Uno como productora en El Exprimidor ."En mi primer día de trabajo me habían explicado que él llegaba a las 5 de la mañana y que los demás teníamos que estar antes, con los diarios leídos.Entonces, él saludó, llegó al estudio y miró pornografía en la computadora. Yo miré a mis compañeros y me dijeron que era normal, que me quede tranquila", le contó a Los Ángeles de la Mañana ."Otro mecanismo que usaba era comunicarnos con él mientras estaba al aire a través del MSN.Un día me escribió que estaba muy linda, que teníamos que tener una reunión y que me tenía que dejar llevar.Eso pasó mientras estaba al aire. Ese día me fui sin saludar apenas terminó el programa", recordó."Otra vez me arrinconó en el pasillo y me dijo ´Te parto´.También, otro día me preguntó si era gauchita en la cama (…) Todo el mundo me decía que eso era normal.Era el único trabajo que tenía en Buenos Aires, no me podía dar el lujo de renunciar. Yo estaba desganada. Hasta que un día me llamaron de la producción, me vieron desganada y me hicieron firmar un papel en el que renunciaba", aseguró.Con el correr de los días, se fueron sumando las voces de otras mujer es que trabajaron junto al conductor, y que refrendaban lo expuesto por Charrúa y Dip.Frente a las acusaciones, el conductor usó su espacio radial para hace su descargo ."Nadie tiene 32 años de carrera y zafa de estas cosas. Un día me dicen te voy a llamar y después te matan. Pero yo no hablo con nadie y no hablo porque no tengo más que decir", argumentó.El doblete de Nicole Nicole y Pampita se dijeron de todo.Foto: Archivo Durante 2016, Nicole Neumann negó una y otra vez que su pareja con el futbolista Fabián Cubero estuviera en crisis.Sin embargo, en mayo de este año confirmaron su separación , y la modelo confesó que desde hacía un largo tiempo estaban "distanciados" .Aunque ellos intentaron que la separación se diera en un marco de tranquilidad para proteger a sus hijas, los rumores de una supuesta infidelidad de Nicole como detonante de la decisión los volvieron las personas más buscadas por la prensa.Ese rumor involucraba a Nicole con el esposo de su colega Daniela Urzi , el representante de futbolistas Pablo Cosentino.Todos salieron, en mayor en menor medida, a desmentirlo, y con el tiempo las aguas lograron aquietarse, pero a Nicole le esperaba otro escándalo que, otra vez, no la dejaría muy bien parada.En 2016, Pampita Ardohain transitaba su segundo año como jurado en "Bailando por un sueño".Una de las concursantes que le tocó evaluar fue nada menos que Nicole, su gran enemiga en las pasarelas.Pero si bien sus encontranazos en la pista fueron fuertes , el que vivieron este año, frente a las cámaras, fue aún peor.Pampita Ardohain y Nicole Neumann en un mano a manocerrarPrimero, Nicole invitó a Pampita a su programa de KZO, Tardes Nuestras .Allí, las dos reinas de la pasarela parecieron dispuestas a limar asperezas en medio de un clima de paz.Sin embargo, tiempo después fue la morocha quien recibió en Pampita Online a la rubia, y allí sí vivieron un tenso encuentro.¿El motivo? El mote de "muqui" que alguien le puso a Pampita hace veinte años. Nicole aceptó haberlo usado y acusó a la conductora de haber sido mala compañera en las pasarelas. "Te lo ganaste", le dijo, y la morocha estalló. "¿Tu versión es que yo me lo merecía?", quiso saber. Y Nicole volvió a insistir: "Te lo ganaste, quizás".Entonces, la jurado de "Bailando…" le preguntó qué pensaría si alguien le pone un apodo y se junta con otros a hablar mal sobre una de sus hijas pensando que se lo merece.Ya no había vuelta atrás, pero la discusión no quedó allí: al otro día siguieron cruzándose a través de los medios .El tenso final de la entrevista de Pampita Ardohain a Nicole NeumanncerrarLas ex de Suar, encendidas Que Griselda Siciliani haya tomado una postura clara y la haya hecho saber con respecto a las acusaciones de Calu Rivero hacia Juan Darthés no sorprendió a quienes la conocen.La actriz nunca tuvo miedo de decir lo que piensa , aún, cuando sus palabras no sean "políticamente correctas".Antes del estreno de Sugar , la obra musical que protagoniza junto a Nicolás Cabré y Federico D'Elía, Griselda se paseó por varios programas para promocionarla.En Intrusos alguien le hizo una pregunta inesperada, y su respuesta despertó la ira de Araceli González ."¿Creés que es cierto que Fabián Mazzei , el esposo de Araceli, está en una lista negra dentro de Pol-Ka, la productora de Adrián Suar ?", le preguntaron.Y fiel a su estilo respondió: "Hay artistas que Adrián ni siquiera 'banca', pero le gusta cómo actúan y los llama.Pongo las manos en el fuego en eso. Si no lo llama a Fabián Mazzei, no le debe servir para un proyecto".La respuesta de González no se hizo esperar." Nadie es quien para evaluar porque convocan o no a un actor. Y de hecho no tiene información sobre qué hace él o no con su vida laboral . Por ende, opinar sin saber ya es parte de una desubicación y de cierta ignorancia sobre las personas y encima sugerir saber lo que no se sabe es mala fe.Las personas que actúan con mala fe son dañinas y sus modos de funcionar no son constructivos para la vida de nadie.Personas así deben detenerse más en pensar cómo han sido y como han funcionado con las personas con las que estuvieron implicadas personal y laboralmente.Ese tipo de comentarios salidos del desconocimiento y la mala fe, solo sirven para ubicar la calidad de una persona.Los hechos son los que hablan y los modos sutiles o concretos de difamación, son malos para la vida. Para la mía y la de mi familia y para la vida de todos y no se deben ni callar ni silenciar. Las desubicaciones requieren de ubicaciones", se despachó en las redes.Pero el ida y vuela no terminó ahí.Las dos ex mujer es de Suar se tiraron con munición gruesa en los medios. En el living de Cortá por Lozano , Siciliani expresó: " Lo que dije, ya lo dije. Solamente lo defendí a Adrián en una acusación que a veces se le hace, que es injusta, acerca de cómo elige o no a los actores.Yo defiendo a mi tribu. Si van a decir algo que yo sé que no es así, lo voy a defender ".Sin quererlo, Griselda Siciliani volvió a hablar de Araceli GonzálezcerrarLlena de furia, Araceli también eligió el programa de Verónica Lozano para hacer catarsis."Si hay alguien que conoce a Adrián además de la madre soy yo, los dos nos podemos mirar a los ojos y sabemos quiénes somos.Como yo no permitiría que Fabián hable mal de mi ex, tampoco él debe permitir que su ex mujer hable mal de mi marido, que es una persona que amo, que respeta a mis hijos.Él tiene que estar agradecido de que Fabi esté en casa porque ama a su hijo", lanzó.Araceli González, durísima con Griselda SicilianicerrarEn otro tramo de la entrevista expresó: "¿Viste cuando respetás a Mirtha Legrand? Bueno respetame.Tengo 25 años en esto y vos hace muy poco que estás. Vengo remándola de toda la vida y no soy millonaria por Adrián Suar. Estoy cansada de que hablen pelotudeces, de que la gente salga abiertamente a hablar de uno. Ella no me conoce, pero yo sí la conozco a ella. La conozco porque su relación empezó cuando yo estaba teniendo un acercamiento con Adrián. Entonces sí la conozco", reveló.Depués, a través de las redes, acusó a su ex de mentiroso y deshonesto e insistió en Intrusos que la relación entre Siciliani y Suar comenzó cuando ella estaba intentando un nuevo acercamiento con el productor.Adrián Suar se metió en la polémica entre Araceli González y Griselda SicilianicerrarSuar salió en defensa de Griselda , Mazzei llamó "básica" a la protagonista de Sugar y Florencia Torrente , la hija de González, la desafió a hablar "cara a cara" .Con el correr de los meses, la chispa del escándalo pareció apagarse, pero Araceli dejó en claro que si otra vez Griselda habla sobre ella o sobre su marido, no va a quedarse callada.En esta nota: Salma Hayek Julieta Díaz Adrián Suar Ricardo Darín Pampita Ardohain Griselda Siciliani Araceli González Russell Crowe George Clooney Mariano Martínez Nicole Neumann Fabián Cubero Calu Rivero Florencia Torrente Ben Affleck Rocío Igarzábal Sebastián Estevanez Juan Darthés Kevin Spacey Matt Damon Georgina Barbarossa Fabián Mazzei Ashley Judd María Valenzuela Daniela Urzi Harvey Weinstein Rose McGowan LA NACION Canal Espectáculos Personajes.

