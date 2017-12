© Victor Gill.

Foto: Archivo / Max Rossi/ Reuters SANTIAGO, Chile- Las autoridades chilenas esperan que por lo menos 250.000 argentinos crucen la cordillera exclusivamente para ver al papa Francisco en alguna de las tres misas masivas que oficiará: Santiago (16 de enero), Temuco (17) e Iquique (18). Sin embargo, ese número se duplica cuando se suma una parte de los dos millones de veraneantes argentinos que se calculan para la temporada. En septiembre, por ejemplo, las agencias de viaje y los alojamientos en esas ciudades ya contaban con reservas relacionadas con el turismo papal.A la polémica por el costo de la visita de Francisco a Chile (16,5 millones de dólares) se sumó la aprobación de feriado regional en el Congreso para la ciudad de Santiago, el próximo 16 de enero.Se suma a los feriados regionales en Temuco e Iquique, y a los 16 feriados nacionales que tendrá Chile en 2018, cuatro más que este año.Economistas y representantes del comercio criticaron la medida, pues sólo beneficiará al turismo, pero el gobierno defendió la solicitud por la importancia que tiene el Papa en la cultura católica, que predomina en la sociedad chilena.Más notas para entender este tema Grupos mapuches protestan por la visita del Papa a Chile y anticipan un clima hostil El ex contralor de la república Ramiro Mendoza fue uno de los más críticos con los feriados, porque podrían constituir "agravios significativos a la economía nacional o regional, al cumplimiento de obligaciones mercantiles, a la atención programada en materias de salud", escribió en una carta al diario El Mercurio.Ayer, sin embargo, fue la presidenta Michelle Bachelet quien dijo que la visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, la segunda en la historia de Chile, "representa un hito muy significativo e importante para un gran número de chilenos y chilenas".El 12 de enero comenzará el recambio de veraneantes en Chile y para la semana siguiente podrían sumarse 350 mil visitantes adicionales que buscarán algún encuentro con Jorge Bergoglio.Para enfrentar la oleada, la Subsecretaría del Interior anunció que se reforzarán todos los pasos fronterizos entre la Argentina y Chile con 51% más de atención en las ventanillas migratorias, que se duplicará la presencia policial y casi se triplicará la fiscalización por parte de Aduanas de Chile.Los pasos no habilitados en la zona de la Araucanía y Malleco comenzaron a clausurarse en noviembre.Los operativos apuntan a que haya seguridad máxima y a que los trámites para el cruce no demoren más de 20 minutos por vehículo.Una comisión de seguridad vaticana efectuó dos viajes durante el año a todos los lugares que recorrerá Bergoglio.En ellos determinaron qué sectores son seguros para el Papa y cuáles había que reforzar. Por ejemplo se decidió que Francisco no saldrá con Bachelet a saludar desde un balcón del Palacio de La Moneda, un gesto que sí tuvo Augusto Pinochet en 1987 con el Papa Juan Pablo II.Ahora el saludo será por la puerta que da a la Plaza de la Ciudadanía. A la reunión previa está invitado además el presidente electo, Sebastián Piñera.La Comisión Papal chilena abrió además en Internet la inscripción para conseguir entradas para las misas de Francisco.Son gratuitas y se descargan desde el sitio https://entradas.franciscoenchile.cl.Podrán descargarse en los próximos días. Las del encuentro con jóvenes en Maipú, Santiago y las de la misa en Iquique ya están a disposición, mientras que las de Maquehue, en Temuco, estarán disponibles desde hoy, a las 10.Las de la misa en el Parque O'Higgins, en Santiago, se liberarán mañana a la misma hora.Los temas que generaron polémica El costoEl costo de la vista de Francisco a Chile (16,5 millones de dólares) generó polémica porque no es austero, anunciaron los organizadores.Además, el Congreso chileno aprobó una ley para rebajar impuestos a las empresas que quieran auspiciar a Francisco, lo cual aumentó la polémicaLos feriadosTambién generó polémica la aprobación en el Congreso del feriado regional del 16 de enero para Santiago; ese día comienzan las actividades del Papa.Además, habrá feriados regionales en Temuco e Iquique, dos ciudades que visitará. Chile tendrá 16 feriados en 2018El conflicto mapucheMiembros de la comunidad mapuche protestaron por la visita del Papa a Temuco, donde oficiará una misa y se reunirá con habitantes de la AraucaníaEn esta nota: Iglesia Católica Iglesia Papa Francisco El mundo, hoy LA NACION El Mundo El papa Francisco en Sudamérica.

