© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

Foto: Ilustración: Costhanzo Dame fuego La guerra térmica será larga, durará dos meses más. Pero ya nos aseguramos la batalla de Nochebuena y estamos a punto de cerrar un triunfo completo para fin de año. El intercambio de golpes con la bestia es desgastante pero siempre logramos derribarlo antes de que logre dar forma a su arma más temible: la ola de calor.Continuamos transitando un verano que nos sigue dando cachetazos térmicos pero que no logra poner en fila varios días sofocantes y siempre presenta un respiro, a veces más tarde que temprano, como veremos en este episodio.No habrá atenuantes, seremos castigados duramente por el dragón y sus bocanadas convertirán nuestra ciudad en un consulado del infierno.Jueves: arde la ciudad Arranca el primer día de la trilogía maléfica con algo de inestabilidad remanente del día de ayer.Invitamos a las nubes a quedarse pero lamentablemente se irán corriendo con el correr de la mañana para dar paso al sol y al viento norte que empujarán la traza de mercurio hasta 34°C.A pesar de la estridencia térmica vespertina, la preocupación real se centra en el cierre donde el termómetro queda colgado en 29°C hasta la medianoche.El ventilador no alcanza y estaremos ante un desafío extremo a nuestro sistema energético. Hoy será el claro ejemplo de que un día puede presentar sol y calor y ser una jornada de pésimas condiciones meteorológicas.Viernes: maldición, va a ser un día hermoso No hay tregua térmica para los rioplatenses que enfrentan el segundo día de calor extremo.Sigue llegando aire caliente a la ciudad ahora con el agravante del cielo despejado. No habrá misericordia para los porteños que deberán sobrellevar altas temperaturas desde muy temprano.La plusmarca se estima en escandalosos 36°C configurando otro día difícil para los laburantes y todos los usuarios del transporte público.La noche será la segunda y última con características térmicas severas, todavía con 30°C en los últimos minutos del día.Es otro cierre difícil, para que tomen dimensión nuestra salud estaría menos comprometida en una noche con varios grados bajo cero que en la calurosa madrugada del sábado.Fiebre hasta el sábado por la noche Arranca el último fin de semana del año con un día que presentará características agobiantes.El hecho de estar enmarcado en fin de semana puede hacer que muchos, lejos de sufrir el calor extremo, puedan disfrutarlo, pero será una parada brava para todos.De todas maneras ya se puede ver la luz al final del túnel, avanza el frente frío a paso redoblado y llegará a rescatarnos al final del día.El horario de arribo del ejército del sur será decisivo para la configuración del sábado. Algunos modelos estiman su llegada hacia el final de la tarde con lluvias a la noche. En este caso la actividad pre frontal podría sacarnos las papas del fuego, con algunos cirrus en lo alto que oficien como pantalla solar y le bajen el copete al mercurio.Una llegada tardía haría que nos cocinemos todo el día con más de 36°C de temperatura punta pero dejaría las lluvias para después de medianoche, salvando parte de la actividad nocturna.La madrugada puede transcurrir entre ráfagas frías y lluvia intermitente.Domingo: chau calor, chau 2017 El domingo mantiene la circulación de aire frío y presenta la primera victoria de relevancia: la cena de fin de año transcurrirá con temperaturas muy agradables, lejos del bochorno del año pasado cuando brindamos con una sensación térmica de más de 30°C.No sé si alguno de ustedes estuvo en Vietnam pero el aroma a victoria del aire frío dominical puede recordarles el olor a napalm de aquellas mañanas.El arranque se muestra inestable con probabilidad de lluvias hasta media tarde.El viento sur y el sol tapado pueden dejar una máxima de idílicos 27°C, repitiendo la mesura térmica de Nochebuena.Todavía no está completamente asegurado el escenario de una cena con la mesa afuera, es la probabilidad más alta pero aún nos separa una distancia prudencial con respecto a la noche del domingo y no le podemos bajar el martillo.Al momento de cerrar este reporte las lluvias remiten varias horas antes de la cena y no comprometen las celebraciones nocturnas.Eso es todo amigos! Se vienen días muy duros pero es preferible un viernes y sábado sofocantes a cambio de un domingo y lunes frescos.Que tengan todos un gran fin de año y les deseo lo mejor para el que viene. Empiecen el 2018 con el jopo en alto!. Chin chin!@JopoAngeliEn esta nota: El tiempo LA NACION Sociedad Pronóstico reservado.

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Gásfiter Victor Gill Ramirez ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi