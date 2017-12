© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

El quiosco que funcionó hasta la muerte de Nisman. Foto: Archivo El dueño del puesto de diarios que estaba frente al departamento de Alberto Nisman -quiosco sospechado de haber sido usado para vigilar al fiscal- es plomero y trabaja hoy en el área de Mantenimiento del Ministerio de Modernización.Se llama Alfredo Juan Zabaleta y se presentó espontáneamente en la fiscalía que investiga la muerte de Nisman. Declaró el 20 de diciembre y explicó que su quiosco solía estar cerrado porque él se había fundido, y que le había vendido "muy poquitas veces" diarios a Nisman.Que él no sabía quién era, pero que solía pasar los sábados "a veces con una chica muy bonita". Contó también que Nisman se presentó un día y le pidió que le llevara diarios, y que después "una persona" iba a pagarle.Dijo que una vez le pagó un hombre que tenía "una pinta de policía bárbaro", pero que fue "mucho antes de la muerte" del fiscal.La fiscalía investiga su versión.Le secuestraron el celular para mandarlo a peritar. Zabaleta dijo que había conseguido trabajo porque se había encontrado por la calle con Mauricio Macri.Según su relato, decidió presentarse en la fiscalía porque se había publicado información falsa sobre él.En el último dictamen de Taiano, el fiscal hizo mención al quiosco de diarios entre los distintos elementos que harían sospechar que a Nisman lo estaban vigilando.Habló de su "llamativo funcionamiento". Dijo que no estaba registrado y que, según testigos, cerró el día después de la muerte de Nisman.Zabaleta lo negó y afirmó que sí tenía los permisos.Dijo que lo había mudado desde La Boca en 2009; que primero le dijeron que no podía instalarse en Puerto Madero, pero que consiguió que lo habilitaran con un amparo judicial."Como plomero estoy fundido, como diariero también", declaró.Y dio una versión sobre los diarios que vendía por suscripciones que después rectificó. Primero dijo que se fundió porque lo dejaron "sin suscripciones"; después, que nunca las tuvo.Relató que durante diciembre de 2014 y enero de 2015 (el mes de la muerte de Nisman), iba "esporádicamente" a su quiosco porque tenía "cortados los diarios" y sólo vendía algunos que le prestaban "algunos compañeros", entre ellos un tal "Cacho".Que en Le Parc tenía "unos poquitos clientes". Contó que ahora sólo va al puesto de vez en cuando a limpiarlo."Trabajo en el Ministerio de Modernización, haciendo mantenimiento", declaró.Dijo que lo había conseguido por un político. Cuando le preguntaron cuál, contestó: "No lo quiero decir, no quiero perder mi trabajo… Yo le pedí al Presidente que me dé trabajo porque estoy fundido. A Mauricio Macri lo agarré en la calle. No era presidente en ese momento. Después me llamaron".En el Ministerio de Modernización confirmaron a LA NACION que Zabaleta trabaja allí y dijeron que no sabían si había existido el supuesto diálogo con Macri.En esta nota: Alberto Nisman LA NACION Política La muerte de Alberto Nisman.

© Luis Alfonso Oberto Anselmi PDVSA

Tags: Estados Unidos

251 Luis Oberto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi