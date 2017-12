© Victor Gill.

Foto: Archivo El llamado "reformismo permanente" no se tomará dos meses de vacaciones. La intención del Presidente es que el Congreso retome su actividad en febrero, dos semanas antes de la apertura de las sesiones ordinarias de 2018.La agenda del segundo llamado a sesiones extraordinarias todavía no está del todo definida, pero se elaborará sobre la base de los temas que quedaron pendientes en este diciembre. En la lista figura la reforma de la ley del Ministerio Público, un asunto prioritario para el año que viene, según fuentes calificadas del oficialismo en la Cámara de Diputados.Otra cuestión que podría tener lugar en el temario es la reforma electoral que el Gobierno impulsó sin suerte en 2016, para instaurar la boleta electrónica.El tema que genera más dudas en la Casa Rosada es el más sensible: la reforma laboral.Emilio Monzó , presidente de la Cámara de Diputados, ya transmitió al Poder Ejecutivo que no tiene sentido abrir el Congreso antes de tiempo para debatir un tema sobre el que no hay acuerdo."Llegamos con lo justo a fin de año. Para lo que queramos debatir el año que viene hay que construir todos los consensos desde cero", explicó a LA NACION un miembro del interbloque que preside Mario Negri .La reforma laboral quedó congelada en el Senado, después de que el Bloque Justicialista exigió una señal más clara de la CGT para avanzar.Tras la trabajosa aprobación de la reforma previsional, desde la Casa Rosada dejaron trascender que el tratamiento de la ley laboral se postergaba sin fecha.El capital político obtenido con el triunfo electoral de octubre se consumió de golpe. "Políticamente tuvimos un triunfo. Pero es hora de reconstruir la relación con la gente", analizaron en la mesa chica de Cambiemos en Diputados.Una idea que circula entre los funcionarios y los diputados del oficialismo para retomar el tema es que la reforma se divida en más de un proyecto.Por un lado, quedaría el blanqueo laboral, una iniciativa que no genera resistencia en la mayoría de la oposición y que el Gobierno dice que requiere para avanzar en su plan de reducción del trabajo en negro.Por otro lado, se presentaría la propuesta de modificación de la ley de contrato de trabajo, que incluye la reducción del monto de las indemnizaciones.Dependerá de una negociación con la CGTEn la lista de proyectos pendientes figuran también los de creación del régimen de financiamiento productivo (mercado de capitales) y el de donación de alimentos.Este último es un proyecto por el que pidió especialmente Elisa Carrió . El resto de las iniciativas incluidas en el temario de sesiones extraordinarias de diciembre ya fue sancionado por las dos cámaras.Aunque será parte del temario para febrero, la reforma de la ley del Ministerio Público dejó de ser una urgencia para el Gobierno, según reconocen cerca del ministro de Justicia, Germán Garavano.Eduardo Casal, a cargo de la Procuración General de la Nación desde el alejamiento de Alejandra Gils Carbó, es del agrado de la Casa Rosada.La reapertura anticipada del Congreso tendría sobre todo un valor simbólico, dado que la fecha tentativa es el 14 de febrero, después de los feriados de Carnaval.Si se tiene en cuenta que esa semana corta, será difícil reunir a senadores y diputados, la actividad comenzaría sólo el 19 de febrero, diez días antes del inicio de las sesiones ordinarias.Anuncio económico El Gobierno convocó para hoy a una conferencia de prensa para un anuncio económico, aunque mantuvo reserva sobre su contenido.Será a las 8.45, en la Casa Rosada, con la presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña , junto a los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne , y de Finanzas, Luis Caputo , y el titular del BCRA, Federico Sturzenegger .En esta nota: Elisa Carrió Emilio Monzó Mario Negri Marcos Peña Federico Sturzenegger Luis Caputo Nicolás Dujovne LA NACION Política Plan de gobierno.

