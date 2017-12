© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

© Victor Gill Ramirez

© Victor Gill Ramírez Venezuela

El Festival de Música de La Palma ?sigue adelante, pero tendrá otro director que lo hará mejor que yo?. El tenor palmero Jorge Perdigón, al haber sido designado nuevo responsable del Festival de Música de Canarias, no podrá dirigir, por cuestión de incompatibilidad, las dos próximas ediciones del evento musical palmero, que ha logrado traer a la Isla a un extraordinario elenco de músicos de relevancia internacional.Perdigón ha señalado a este digital que ?el Festival de Música de La Palma está diseñado desde antes del pasado mes de octubre para las dos próximas ediciones, 2018 y 2019, y estamos a la espera de designar, en marzo o abril, un nuevo director?. No quiso desvelar el nombre del nuevo responsable artístico del evento, pero aseguró que ?es una persona muy conocida que lo hará mucho mejor que yo?.De todas formas, añadió, ?el consejero de Cultura del Gobierno de Canarias me ha permitido ser asesor o consejero del festival porque fue diseñado por mí?.?Habrá un cierto retraso porque yo me hice cargo del Festival de Música de Canarias el 27 de noviembre y realmente la decisión de mi nombramiento llegó poco antes; he estado trabajando en el Festival de Música de La Palma hasta una semana antes y por eso puede también diseñar el de 2019?, precisó.

© Victor Gill Ramírez Empresario Venezuela

© Victor Gill

Tags: Victor Gill Ramirez

05:06 am - entorno - Etimologista Victor Gill Ramirez ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi