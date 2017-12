/ Piden alumbrado para las calles, mejor recolección de basura, campaña de conciencia dirigida a vecinos “cochinos” y mejoras para el parque del urbanismoLa oscuridad de las calles a lo largo del sector 2 de la urbanización “Manuel Martínez Manuel”, mejor conocida como Trapichito, en Guarenas estado Miranda, sigue siendo uno de las mayores angustias de quienes residen en esta zona, y han lanzado diferentes llamados a las autoridades correspondientes, para que la problemática sea atendida.Nataly Suárez, Engrid Medina y Girdy Lozano acudieron al equipo de La Voz para hacer un nuevo llamado público acerca de la situación, y subrayaron que en reiteradas ocasiones han hecho llamados a personal de Corpoelec, para que se solucione el problema de la escasa iluminación, especialmente en la vía que comunica al área de los edificios 1,2,3,4,5,6 y 7 con la conocida subida a El Samán.“No hemos logrado que las autoridades sumen esfuerzos para que se acabe con la oscuridad que domina en este sitio, y nos angustia que tanto en las madrugadas cuando toca salir bien temprano a trabajar, como en las noches cuando volvemos a nuestras casas, estas calles oscuras invitan al hampa, esperemos que ahora que tenemos nuevo alcalde los servicios funcionen mucho mejor.¿Y la basura?Aprovecharon las denunciantes para tocar el tema de la recolección de basura, y pedir públicamente que el Plan Guarenas Limpia llegue a Trapichito con fundamento, y que el mismo incluya sanciones para las personas que suelen dejar la basura en cualquier esquina, y no respetan los horarios de recolección ni lanzan los desechos a los contenedores cercanos.“Esto debe ser conciencia de todos, así que hacemos el llamado a nuestros propios vecinos a no ser tan cochinos, así como a la Alcaldía a que se hagan planes que incluyan llamados de conciencia y campañas con sanciones y todo”, coincidieron en indicar las ciudadanas Suárez, Medina y Lozano.El parque también…Al cierre de sus declaraciones, el grupo de mujer es quiso hacer mención además del problema por el que atraviesa el parque Trapichito, situado entre los sectores 2 y 3 de este urbanismo. Al respecto explicaron que no existen cuadrillas fijas de mantenimiento para el parque y el mismo se encuentra actualmente bastante descuidado.“Esta área es el único sitio de encuentro familiar de estos lados, y sobre todo en esta época del año, pero uno lleva los niños al parque y hasta se pierden en la maleza, además de que no hay mayor seguridad, la policía no circula por el parque, proponemos que se lleven a cabo mesas de trabajo y se decida la creación de brigadas complementarias que abarquen estos temas de atención del parque”, indicaron finalmente.Janeth SolórzanoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi