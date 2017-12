/ Logró su victoria número 60 con Rosemont en la Copa El Corsario DAVID GARCÍA VELÁSQUEZ / CARACAS.- El joven falconiano Robert Capriles, ya no descargará más. Se graduó de jockey profesional en el Hipódromo La Rinconada al lograr su triunfo número 60 en la Copa El Corsario del sábado pasado, con la yegua Rosemont. Capriles, quien hace vida en La Rinconada, es uno de los aprendices con mayor proyección durante esta temporada. Logró dos clásicos de Grado 1 con La de Mercedes (Cruz del Ávila) y Elegido (Antonio José de Sucre), además del Clásico Federico Carmona (G3) con Príncipe Miguel y las Copas Front Stage, Lady And Me y la Polla Asocrinca con la potra Gran Vanessa.Su primer triunfo este año fue el 12 de febrero con José Ángel en 1.100 metros. Sus números, hasta la fecha de ayer en el óvalo de Coche eran de 279 actuaciones con 53 primeros, 48 segundos y 39 terceros. En carreras del 5y6 ha actuado 177 veces para 27 triunfos, según los números arrojados por el Sistema Hípico del Grupo Últimas Noticias.El año se va con 30 carrerasEsta semana la actividad hípica culminará de la siguiente manera:El jueves serán 12 carreras en Valencia, con la Copa Luis Alfredo Wadskier como prueba principal. Para el hipódromo La Rinconada, la cartelera de este viernes 29 será de 9 carreras y el sábado 30 también se efectuarán la misma cantidad.El sábado irán varios trofeos en honor a figuras del turf nacional como Félix "Malabar" García, José Rafael Pereira "Aragüita", Francisco Francisconi Méndez, Salvatore Sano Sano, José Gaetano Paparoni y Héctor Alonzo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi