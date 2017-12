/ Funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Guarenas iniciaron las investigaciones de 9 homicidios perpetrados entre los municipios Plaza y Zamora desde el 21 de diciembre hasta la noche del 25.En horas de la noche del jueves 21 de diciembre fue asesinado Manuel Benigno Perregil Martins, extranjero de 58 años de edad, cuando se desplazaba a bordo de su vehículo a eso de la 8 y 30 de la noche por la carretera La Rosa – Araira, vía pública, parroquia Guatire, municipio Zamora.Lo ubicaron sin vida a consecuencia de heridas por arma de fuego a bordo de una camioneta Grand Cherokee, año 2009, placa AB083HA.La Brigada del Eje de homicidios de guardia esa noche del jueves inició las respectivas averiguaciones del caso.Sábado 23En un presunto hecho pasional un hombre asesinó de varias heridas punzo penetrantes a una mujer e hirió a otra al irrumpir en un residencia ubicada en El Jabillo C, sector 12 de Octubre, a la una de la madrugada del sábado 23 de diciembre.La occisa era conocida como: Génesis Gabriela Muñoz Hernández, de 21 años de edad, mientras que la otra femenina herida no fue identificada. Las autoridades solo refirieron que se trata de una comadre.Se conoció que las chicas se encontraban en el interior de una casa de la referida dirección cuando el homicida ingresó y al parecer luego de una discusión y forcejeo las hirió con un cuchillo, causándole la muerte a una y lesionando gravemente a la otra.Los uniformados de la policía científica que acudieron a la escena del crimen, ubicaron el cuchillo con hoja de hierro y cacha de color beige.En Ciudad BelénEl mismo día a las 5 de la tarde, asesinaron a Juan de Dios Sanabria Álvarez, de 21 años de edad, al ser atacado por delincuentes quienes sin mediar palabras le dispararon cuando se encontraba en las adyacencias de la Terraza 37, de Ciudad belén en Guarenas.Pasadas las 8 de la noche del mismo sábado, los investigadores de Homicidios acudieron al Casco Central del municipio Plaza, adyacente al local comercial La Quesera de Guarenas, para investigar el asesinato de Leonardo José García Moreno, de 22 años de edad, a quien trasladaron procedente de ese lugar al Hospital Luis Salazar Domínguez.Domingo 24En un enfrentamiento con funcionarios del Eje de homicidios del Cicpc Guarenas, cayó sin vida Orlando Antonio Domínguez Centeno, edad 18 años quien inició un intercambio de disparos con comisiones de patrullaje en la Ciudad Socialista Belén en Guarenas.Los funcionarios realizaban labores de pesquisa cuando avistaron al sujeto armado y al darle la voz de alto en la vía pública de la terraza 31, hizo resistencia accionando su arma e internándose en una residencia. Desde esta residencia intentó seguir el ataque pero cayó herido. Le decomisaron un escopetín marca Winchester, calibre 20. Falleció en el hospital Luis Salazar Domínguez.Lunes 25En la madrugada del lunes 25, mataron a puñaladas a Kelvi Alejandro Paredes Chirinos de 29 años de edad, pasando la urbanización El Calvario, sector El Muro, callejón Piñón 2 de Copacabana Parte Alta en, Guarenas, municipio Plaza. Se desconoce el móvil de este hecho, donde los asesinos del joven lo atacaron a cuchilladas provocándole mortales heridas en el cráneo y otras parte de su humanidad.En esta misma fecha, fue perpetrado un doble homicidio en el sector La Ceiba de Las Clavellinas en Guarenas y otro en Cupo municipio Zamora. En el primero de los casos las víctimas fueron identificadas como Marlos Eduardo Hernández Velásquez, de 36 años, quien no presentaba registro policial, y Erickson Ramón Marín Parilla, de 27, quien de acuerdo al Sisrtema Integrado de Información Policial. Siipol, presentaba registro por robo agravado. Con relación al homicidio en Cupo, la víctima de una presunta venganza fue Leonardo Hurtado Porra (27), , sujeto que de acuerdo a la información oficial, estaba solicitado por el delito de comercio con sustancias estupefacientes y psicotrópicas. LMCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi