/ (PJ Bolívar) Estas alertas de violencias y saqueos por comida, que se registraron en Ciudad Bolívar al igual que en otras localidades del país responden al incumplimiento reiterado de promesas no cumplidas hechas por el régimen. Se tienen registros de manifestaciones por todos lados, ante la política de oídos sordos que mantienen el gobierno, el cual insiste en estar a espaldas de los intereses del pueblo. Rachid Yasbek, diputado a la Asamblea nacional por bolívar y coordinador regional de PJ en Guayana destacó que prometieron unas bolsas Clap, a través de unos bonos que nunca se cristalizaron. "El pueblo de Guayana está cansado y las manifestaciones de Ciudad Bolívar al igual que en otros puntos del país son alertas importantes que se deben considerar porque hay hambre y no como dicen los personeros del régimen". Vale la pena destacar que desde el fin de semana navideño se han suscitado continuas y simultáneas protestas por comida en la región, al igual que en otras ciudades de Venezuela . Los reclamos se deben a la falta de las cajas y bolsas del Clap, las cuales incluían la demanda por el incumplimiento en la entrega de pernil, prometido durante la última campaña electoral para las municipales. Ante esta situación el líder regional indicó que la gente lo que quiere es poder ir al supermercado y comprar con su sueldo o su cesta tickets los insumos que necesiten, tal como se hacía antes en Guayana. "Estas fechas decembrinas de armonía y paz se han ensombrecido ante el desasosiego y la angustias de los padres por ver cómo se consigue el alimento para la nutrición de sus hijos" denunció el parlamentario. Estadísticamente - explicó Yasbek- el estado Bolívar ha sido uno de los más afectados por desnutrición no solo infantil, sino de adultos y la población de la tercera edad. Es por ello, que una vez más hacen un llamado al régimen que ya basta de tanto pan y circo, no son juguetes y comidas lanzadas al aire para que la gente se humille por agarrar un kilo de arroz. "El pueblo de Venezuela esta con mucho desespero y esas alarmas de protestas y saqueos se replicarán a todo lo largo y ancho de Venezuela , nosotros debemos seguir insistiendo en que se abra el Canal Humanitario porque es imposible concebir que un país con un subsuelo rico tenga una población absolutamente empobrecida". Expresó muy preocupado que prácticamente el 100 por ciento de los venezolanos están pasando necesidades y Guayana una región prospera que fue plataforma económica para apalear cualquier problema en el país, hoy se vea sucumbida dentro de la miseria y del horror de tener que apalear la comida. "Debemos luchar por erradicar la intención del régimen en pretender insistir en mantener un sistema llamado socialismo del siglo 21 que sirve para empobrecer el pueblo, mientras nosotros apóstanos y luchamos por cambiar el sistema para profundizar las políticas sociales que lleguen a todos los venezolanos y no a un sector que presente un carnet hambreador y humillante. Finalmente dijo que para nadie es un secreto los rumores de un nuevo estallido social los cuales mantienen en vilo a toda la población, en consecuencia generan la militarización de la región, como la practica más vil de una dictadura [email protected] Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi