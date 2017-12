/ 37 años después, parecía que la Nave vengaría aquel zapato de Leones en la 79-80, no fue así, agónicamente los Melenudos evitaron recibir ‘calzados nuevos’RONALD ORTEGA ( @RonaldOrtega_F1 )La fanaticada magallanera tendrá que continuar arrastrando la dolorosa imagen del zapato recibido en la temporada 79-80 por parte de los leones del caracas, su acérrimo rival, en aquella oportunidad se medían en 14 oportunidades frente a cada equipo, pues no existían aún, Caribes de Oriente y Petroleros de Cabimas (equipos de la última extensión de la Liga). Por consiguiente, la temporada se llevó a 70 juegos.Los Leones triunfaron 14 veces, recuerdo amargo para los Navegantes, puesto que salir derrotado en tal número de ocasiones a manos de su más fiero contrincante, no resulta muy cómodo de soportar.La hazaña Melenuda la lideró Felipe Rojas Alou desde el banquillo, y en el terreno estuvieron nombres de la talla de: Antonio Armas, Baudilio Díaz, Jesús Marcano Trillo, Wilibaldo Quintana, Leonardo Hernández, Ken Phelps, Gonzalo Márquez, entre otros. Los mencionados anteriormente se encargaron de dominar 14 veces a los Navegantes del Magallanes, comandados por el pirata mayor, Willie Horton “El Brujo”, quien la temporada anterior condujo al Magallanes al título en Venezuela y al de monarca del Caribe en Puerto Rico. Sin embargo, ese año no fue nada bueno, culminaron últimos en la tabla y ‘zapateados’ por los Leones.El pitcheo Capitalino destacó notablemente en la obtención de la misma, pues Diego Seguí, Luis Peñalver, Pablo Torrealba y Ubaldo Heredia colocaron sus brazos a disposición para tal record.En 2017, parecía que la Nave tomaría venganza, no fue así, en el último suspiro, los Leones sobrevivieron a la embestida filibustera, conservando así el privilegio de blanquear al Magallanes sin que ellos tomen venganza. Caracas cerró la serie con una victoria sobre ocho reveses, aunque el resultado global sea avasallador, podrán seguir destacando que ‘zapato entre eternos rivales solo hay uno’.37 años después, comandados por Mike Rojas, Jesús Guzmán, Jesús Aguilar, Félix Pérez, Henry Rodríguez, Ramón Cabrera y compañía, evitaron agónicamente la venganza turca en el Estadio Universitario de Caracas, pues la Nave se encontraba a tan solo 27 outs de devolver el favor a la Cueva Melenuda. Pero no fue así, “El Pollito” se colocó una capa, no cualquier capa, sino una capa de héroe.Jueves 28 – 12 – 2017Comentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi