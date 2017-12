/ Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal, denunció que la liberación de los 44 presos políticos que se llevó a cabo desde el 23 hasta el 26 de diciembre solo representa el 16% del total de todos los presos políticos. "216 personas siguen tras las rejas, porque los 44 presos políticos que han sido liberados solo representan el 16% de todos las que se encuentran actualmente tras las rejas", dijo el abogado. También aseveró hay 167 nuevos presos políticos desde agosto del año 2016, y que a pesar de dichas liberaciones 800 personas se encuentran tras las rejas por motivos políticos. "Cuando se liberan personas se encarcelan otras. Por ejemplo, el día de ayer se encarceló a una persona, lo que da como resultado que lo que está sucediendo no es una real solución para acabar con la persecución política". Sobre el futuro de las personas que fueron liberados estas navidades, Romero indicó que los expresos no saben que medidas cautelares tendrán y que se les será notificado el próximo 8 de enero. Del mismo modo recalcó que actualmente se encuentran más de 7000 personas, que a pesar de haber sido liberadas, tienen medidas restrictivas a la libertad. "No se sabe nada porque el día de ayer el grupo de abogados estuvieron frente a tribunales en compañía de las personas excarceladas y no había despacho, por lo tanto esto se sabrá el 8 de enero, sin embargo, por las declaraciones que dio Delcy Rodríguez se puede presumir que serán medidas sustitutivas, y con medidas restrictivas a la libertad se encuentran más de 7000 personas a pesar de haber sido liberadas", declaró. Es importante destacar que Romero aseguró que este número de detenidos es el más alto del régimen oficialista desde los inicios de la revolución.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi