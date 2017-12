/ Lacalle Pou realizó este miércoles 27 de diciembre un balance del año a nivel político.En su audición semanal expresó que "lamentablemente no se puede decir que ha sido un buen año, ya que a pesar de que el país creció, miles de uruguayos han perdido su fuente de trabajo"."Parece ilógico que en una economía que aparentemente continúa creciendo haya destrucción de empleo. Un uruguayo sin trabajo es una familia que no puede pagar sus deudas y no logra tener una vida digna", manifestó el legislador blanco.También dijo que termina otro año "con mucha violencia", y lamentó que los uruguayos "nos estamos acostumbrando a una actividad delictiva propia de países violentos".En tal sentido criticó "la ineficacia y la incapacidad del gobierno y del Ministerio del Interior de repeler las agresiones y de generar más seguridad"."No me sirven las argumentaciones de que hay más equipamientos para la Policía, si el fin último que es la seguridad, no se consigue", remarcó.Inequidad Sobre la educación, dijo que "existe una gran iniquidad en función del lugar en el que se viva y en el que se estudie. Eso es una injusticia de base y difícilmente se pueda cortar la brecha".Remarcó que luego de tres períodos de gobierno del Frente Amplio, la izquierda "no ha logrado los objetivos de un desarrollo sostenido en el tiempo"."Aquellos que supuestamente eran los dueños o los portadores de la sensibilidad social se han convertido en los más economicistas, en los más mercantilistas. Todo tiene un precio y poco se habla de la felicidad de los individuos y del desarrollo y la libertad de los uruguayos", sentenció el legislador nacionalista.Estos temas te pueden interesar: Lacalle Pou Uruguay Senadores Partido NacionalCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi