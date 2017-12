En este 2018 se podrá disfrutar del buen cine y nuevamente de los tres magníficos entornos naturales que ya son un clásico en cada edición: la bajada de los pescadores, la antigua estación de tren de Pueblo Garzón, y la chacra La Mallorquina en un paraje privado a tres minutos de José Ignacio.En dicho marco, el mejor cine se convierte en tradición. Por eso, como cada año, la propuesta de programación augura un conjunto de películas para recordar, con la pantalla 2018 inaugurada por la película para niños: "Coco", de Disney Pixar, para acercar a todos una celebración animada en la misma noche de Reyes.También habrá magia e infancia con "The Florida Project"; hombres y aventuras con "Western"; honor y valor en "A Ciambra"; un poco del juego del arte en "The Square"; y por qué no, belleza e intimidad con "Lucky".Usinas del Sur En paralelo a la programación, se realizará la segunda edición de Usina del Sur entre el 11 y el 14 de enero, una iniciativa de la Dirección del Cine y Audiovisual de Uruguay (ICAU) en el marco del José Ignacio International Film Festival.De este modo, habrá una contribución al desarrollo del cine nacional y regional mediante el fortalecimiento de la etapa de postproducción de películas de largometraje cuidadosamente seleccionadas.Estos temas te pueden interesar: CineCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi