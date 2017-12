/ A pesar del frío reinante ayer, a las 11 de la mañana, decenas de jovencitos decidieron humedecer sus ropas en las atracciones acuáticas que posee el Parque Hugo Chávez, ubicado en La Rinconada.La muchachada arribó al lugar con todas las energías, para divertirse de la mejor manera con sus familiares y amigos.En esta oportunidad, los pequeños de la casa y algunos adolescentes esperaban con ansias entrar en la piscina, pero para no perder el tiempo corretearon en la fuente, que sí comenzó a funcionar desde temprano."Vamos, chama, si no te vamos a cargar", gritaban las jóvenes para animarse a jugar.Quienes venían antojados de jugar en los rociadores y en la nube de agua, tuvieron que esperar un poco, debido al mantenimiento que reciben estas atracciones.No obstante, los chamos se trasladaron a las canchas de fútbol y de básquet para medirse en breves partidas y a la vez compartir entre panas. Lucieron potentes y acalorados durante el juego.Mientras tanto, los adultos se trasladaron a las múltiples máquinas biosaludables dispuestas en el lugar para quemar calorías y poner el cuerpo a tono. De cuando en cuando paseaban por el recién inaugurado humedal.Quienes no quisieron ejercitarse en esta área, se colocaron zapatos, gorras y monos deportivos para manejar en la ciclovía, espacio en el cual cada domingo se instala el Plan Caracas Rueda Libre para el préstamo de bicicletas gratuitas.Todos a cuidar el parqueCon el fin de ofrecer un óptimo espacio para la sana recreación de los capitalinos, la Empresa Social Directa (EPS) Los Guerreros del Bos se encarga de hacerle el mantenimiento diario a todas las áreas que conforman el Parque Hugo Chávez, así lo destacó, Jorge Díaz, miembro de la EPS."Nosotros barremos, desmalezamos, regamos y sembramos plantas, también cuidamos para que la gente arroje la basura donde debe. Es un trabajo conjunto como lo quiso nuestro Comandante", dijo.Díaz aprovechó la oportunidad para invitar a los ciudadanos a visitar el parque, a cuidarlo y mantenerlo para el disfrute de todos. _______________ Voces del puebloHéctor Mijares Habitante de la parroquia El ValleVine con mi hijo para que tuviese un día distinto y conociera este lugar. Los invito a venir porque tiene de todo y para todos.Guialiaris Dicarias Vecina de la parroquia SucreVine con mis amigas para entretenernos un rato. Es la primera vez que visito este parque y me parece muy bonito.Yorbelis Farías Residente de la parroquia SucreLo que más me gusta del parque es que está muy cuidado y tiene áreas para todas las edades, y lo mejor de todo es que es gratis.Arantza Arana / Ciudad CCS Fotos Yrleana GómezCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi