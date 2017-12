/ Es natural que todos esperemos que el año que viene sea mejor que el que se está yendo. En esta coyuntura, lógicamente, este impulso es mucho más intenso. El 2017 ha sido un año particularmente difícil y, si bien logramos cerrarlo en paz y con varias victorias políticas, la economía sigue pesándonos a todos en el lomo. No creo que alguien pueda decir verdades universales, pero sí creo que todos debemos hacer lo posible para compartir nuestras verdades personales, preferiblemente haciendo a un lado las pasiones. Y es así, apartando las pasiones, los deseos y las miserias, como quiero compartir con ustedes mi visión de cómo será el año que viene. Como siempre, espero que nadie se sorprenda si termino equivocándome feo en una o en todas las ideas que voy a plantear.Los primeros meses de 2018 serán interesantes, pero también complejos, muy complejos. El trabajo de saneamiento que se está haciendo en Pdvsa no será sencillo, ni mucho menos expedito. Tomará tiempo, habrá tropiezos y vericuetos. Esto, sumado a las sanciones financieras que nos respiran en el cuello todo el tiempo, presentará escenarios de pelea que creíamos superados desde 2003. La lucha contra la corrupción siempre genera resistencia, y esta vez se está tratando de desinfectar nada más y nada menos que la herida más difícil. Saldremos victoriosos pero, como cualquier médico que está tratando de curar una herida particularmente dolorosa, vamos a recibir unas cuantas patadas y mentadas de madre.Durante todo el año que viene deberemos estar muy alertas, porque no faltarán, como predijo Chávez, personajes que traten de aprovecharse de la situación para sacar rédito político e impulsar sus agendas, algunas personalísimas y otras en sintonía con los intereses transnacionales contra los cuales llevamos casi dos décadas entrompando. Y quiero decir con todas las letras que todo esto lo veremos venir de figuras de ambos lados de la talanquera, así como de los fulanos y tan anunciados outsiders. Afortunadamente, muchos de aquellos que creíamos que estaban acá ya pelaron los colmillos durante la última elección de alcaldes, así que no nos van a agarrar tan fuera de base.Mi sugerencia para el 2018 es que todos seamos fuertes, conscientes y sepamos crear anticuerpos contra el pensamiento mágico con el cual nos van a bombardear desde varios frentes. La ilusión es una fuerza muy linda, pero no cuando uno deja que la secuestre cualquier charlatán que ofrece soluciones fáciles y rápidas. Por muy dura que sea la realidad, es peor el ratón moral que deja haber creído en un estafador que le vendió a uno pociones mágicas para curar aquello que solo puede sanar con amor, paciencia y mucha inteligencia colectiva.@letradirectasdCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi