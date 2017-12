/ Zbigniew Reket, de 54 años, afirma haber emprendido su viaje en un bote salvavidas modificado rumbo a la ciudad de Durban, Sudáfrica, en mayo de 2017. Partió con su gata Samira desde Comoras, país isleño ubicado en el sureste de África, entre Madagascar y Mozambique, pero no alcanzó su destino.La guardia costera francesa lo detectó a finales de diciembre cerca de la isla de Reunión, posesión francesa de ultramar en el océano Índico, casi mil kilómetros al este de Madagsascar. La noche del 25 de diciembre fue rescatado junto con su gata y fue transportado a la isla, informa el canal francés 1ére .El largo viaje del marinero polacoEn conversación con los periodistas de 1ére, el viajero dijo que residió en Estados Unidos hasta 2014, cuando se dirigió a la India para comprar un bote. Como su permiso de residencia había expirado, no pudo regresar a EE.UU. Así empezó su navegación por el Índico: acabó en Comoras, donde pasó dos años e intentó reparar su embarcación.Según sus palabras, pidió ayuda a la embajada de Polonia en Kenia, pero no lo quisieron repatriar, precisa Le Parisien . Así, el 20 de mayo reanudó su viaje y se dirigió a Sudáfrica, pero le falló el motor del bote y quedó a la deriva, sin medios de comunicación.¿Cómo sobrevivió?El marinero polaco comentó que para mantenerse a flote –no solo en su bote sino también en esta vida– a lo largo de tantos meses, se alimentó con paquetes de fideos chinos y con lo que pescaba.Un chequeo médico que le practicaron en Reunión mostró que padece deficiencias nutricionales, pero los médicos no encontraron patologías. En la isla lo atiende la asociación portuaria Amigos de los Marineros, que le da comida, ropa y asistencia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi