La ucraniana Anna Muzychuk, doble campeona del mundo de ajedrez, anunció que renuncia a defender sus títulos en el Mundial de partidas rápidas y relámpago que se va a celebrar estos días en Arabia Saudí.Esto debido a cuestiones de "principios", ya que es dicho país, tratan a las mujer es como "una criatura de segunda", refirió Muzychuk en una publicación en su cuenta personal de Facebook , reseñó el portal español Público."Estoy dispuesta a defender mis principios y saltarme el evento, donde en cinco días esperaba ganar más de lo que consigo en 12 torneos juntos. Todo eso es molesto, pero lo más molesto es que casi a nadie le importa", escribió la campeona mundial.Muzychuk se niega a aceptar las normas que impone Arabia Saudí a las mujer es. "He decidido no ir a Araba Saudí. No jugar con las reglas de otro, no llevar abaya (la túnica larga que se lleva en los países árabes), no ser acompañado al salir y no sentirme una criatura de segunda", añadió.La de Muzychuk no será la única ausencia. Su hermana, Mariya, también ajedrecista, tampoco acudirá al Mundial de Arabia Saudí. Y tampoco estarán siete ajedrecistas israelíes a los que Arabia Saudí ha impedido la entrada en el país. Arabia Saudí no mantiene relaciones diplomáticas con Israel.