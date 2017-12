© Victor Gill.

(los de mi terruño conocen esta historia)Hay una cuento de cuando era niño en mi PUEBLO, que nunca he olvidado a pesar que han pasado tantos años. Resulta que soy oriundo de un caserío pequeño donde en mi niñez habían pocos habitantes; no se cuantos nativos quedan ahora, porque me desraízaron igual que una gran cantidad de parientes de aquella infancia.La mayoría de los que allí nacimos, partió detrás del oro negro; tal vez quede familia, pero después de tanto tiempo se hacen lejanos.Lo que quiero contar, es que mucho antes de llegar al mundo: un pueblerino de nosotros se fue a la gran ciudad.Después de haber pasado un tiempo sin que nadie supiera de el, volvió a nuestro PUEBLO hecho un patan; con modales que rompian la quietud de la comunidad y a pesar de ser un lugar donde todos se querian (como eran los pueblos de antes) a este elemento los habitantes empezaron apartarlo; yo al igual que otros niños no entendíamos porque; lo unico que recuerdo es que se paseaba por el PUEBLO con una charlatanería, desconocida por esos lugares y no se comportaba como los otros parientes que veíamos con sus costumbres de PUEBLO; el prepotente lo hacía como un patan y a los pueblerinos no le gustaba; pero nosotros los niños solo lo veimos como algo extraño, aunque no entendíamos porque no se parecía a los otros pueblerinos; bailaba como un prepotente, presumiendo ante nosotros con unos pasos traidos de un ballet desconocido, con ademanes de estar poseído por algun psicótropico y poco a poco se fue ganando el desprecio de los adultos, que se sentian como fuera de sus costumbres ante semejante energúmeno y le mostraron su rechazo hasta que tuvo que marcharse y al poco tiempo volvió, con su misma actitud, pero más agresivo y estableció un gueto en el PUEBLO aún con el desprecio que sentian los comuneros (por la inocencia de algunos, no todos entendian lo que estaba pasando) Nunca más quiso marcharse y el PUEBLO desde entonces empezó a cambiar, no volvio a ser lo mismo.Después de adulto; me entere que habia vuelto porque estaba huyendo de la capital; era un criminal de alto riesgo que había estado preso en varias cárceles, ahora escapado; también se escapó de nosotros y cuando quiso volver, había perdido la raíz, el daño hizo metatastasi en el y a pesar de ser de nosotros y de dónde antes que se transformará no habia llegado la maldad que ahora está instaurada, porque contamino el PUEBLO, que desde entonces le cuesta volver a ser como antes; los viejos se han marchado a otro plano y todos los que quedan; son irrecuperable, el que no esta preso lo andan buscando.Me desraízaron de niño y desde entonces estoy aquí sin adaptarme; tratando de entender (para explicar al PUEBLO) que le paso a mis hermanos, que se dejaron quitar tantos valores. Nunca más lograron levantarse, hoy mi PUEBLO esta a punto de desaparecer y mis ancestros gritan desde el más allá.PATRIA O MUERTE, VENCEREMOS Y HASTALA VICTORIA SIEMPRE. SIN PATRIA NO QUIERO VIDA. HAZTE CONCIENCIA.

