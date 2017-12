© Luis Alfonso Oberto Anselmi

¡Adiós a la V República, no hubo Ética ni Cojones que te sostuviera!…te dejaron sola!¿Si no hay ejemplo que ver, que seguir, que imitar, cómo carajo transformamos este desastre social, económico, político, cultural al que terminaron llevando la Patria, ah? Aquí no necesitamos "Cambios" ni "Perfumar la mierda", nos toca Transformar todo!"…Haga V.S. juzgar este individuo en un consejo permanente. Es preciso el último rigor con los malvados, sean godos o sean patriotas, porque la República tanto gana con la destrucción de un buen realista como de un mal ciudadano.El crimen en todos los partidos es igualmente odioso y condenable: hagamos triunfar la justicia y triunfará la libertad".…esto es parte de una correspondencia que le envió Bolívar al Coronel Antonio Morales en febrero de 1820, por la conducta desordenada de algunos oficiales, y esto: ¡Al fin! ¡Adiós a la V República, no hubo Ética ni Cojones que te sostuviera! …te dejaron sola! lo escribe y grita a los cuatro vientos, el glorioso Pueblo venezolano, mancillado impunemente y en cayapa por [email protected] [email protected] y estafadores [email protected] "líderes" políticos, militares, eclesiásticos, académicos, intelectuales, civiles, empresariales; es decir, por los mismos godos de aquellos tiempos que terminaron destrozando lo poco que nos quedaba de Patria, después de haberse derramado tanta sangre, sudor y lágrimas, …después de habernos expropiado, cual malditos delincuentes, nuestras esperanzas, alegría y felicidad que obtuvimos con aquel Caracazo, con aquel 4F y aquel Proyecto Bolivariano.Porque aquí el gravísimo problema no es coyuntural como ustedes insisten en hacer ver, NO! Y mil veces les decimos que no es un problema coyuntural sino estructural en cada uno de los sectores de la sociedad que ustedes dominan.ÉTICAMENTE TE PREGUNTO A TI, NICOLÁS:¿Tanto tiempo cerca de Chávez y no aprendiste nada? ¿En verdad creías que sucederlo era una vaina fácil? …era un jueguito para la sorna y la jodedera? ¿Qué pasó con aquello del Poder Popular Constituyente si no permitiste que se terminara de materializar en "Comuna o Nada" como lo imploraba, …lo exigía Chávez? …porque hiciste de la "rotación de cargos" un imprudente e incorrecto ejercicio de tu Poder, Nicolás! ¿En verdad te has o te han leído a Bolívar? ¿Sabes cómo terminó Allende y sus últimas palabras al Pueblo Chileno y al Mundo en sus 5 últimas alocuciones antes que lo asesinaran aquel 11 de septiembre del ‘73? Léelas, Nicolás! Léelas en tu intimidad.¿No te parece que asumió con gallardía su propia voz y ejemplarizó con su honorable acción lo que el Pueblo acompañante esperaba que hiciera? ¿Viste cuántos traidores? ¿Recuerdas a Rosendo? ¿A los de Altamira? ¿Te sientes sólo? Permíteme recomendarte que leas e internalices, al menos, estas frases del Libertador: "Los empleos públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares.Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos" "Llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria"Una cosa es haber visto el monstruo hecho Alacranes y Cascabeles (como lo advirtieron los maestros Müller Rojas y el panita Alí) desde las gradas y otra cosa es verlo desde adentro.Nosotros, el Glorioso Pueblo, Nicolás, también lo sabe, lo intuye.ÉTICAMENTE AHORA LE PREGUNTO A LOS MILITARES:Ciudadanos y ciudadanas Militares, hombres y mujer es de armas¿A ustedes sí les llega comida a sus Cuarteles? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Sí les alcanza el sueldo para cubrir sus necesidades básicas de salud, educación, alimentación, ahorro, recreación? ¿Sí pueden cumplirles a sus familiares, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a sus padres? ¿Discuten o debaten o analizan o intercambian o al menos hablan algo sobre la terrible situación en la que se encuentra la Patria? ¿Han discutido entre ustedes qué diferencia hay entre el Lorenzo Mendoza, el Leopoldo López, el Capriles, y el Carlos Osorio? …o el Barroso? …o el Vielma Mora? por sólo mentar a tres uniformados.¿En la nueva Doctrina Militar se aborda la Ética, …se estudia? …se hace introspección? se toman acciones ejemplarizantes? ¿Saben que se desangra la Patria por los espantosos niveles de contrabando y extracción por nuestras fronteras, especialmente la del Táchira donde estuvo el Vielma Mora que nunca dio explicación alguna al menos al mismísimo pueblo tachirense? Y si eso es público, notorio y comunicacional, ¿Cómo creen ustedes que esto sucede? ¿Discuten éticamente ustedes sobre el cómo, cuándo y quiénes, insólitamente, en una presunta Guerra Económica, destrozaron PDVAL, MERCAL, Abastos Bicentenario, C.V.A, afectando más de 10 millones de personas que había dignificado su Comandante eterno, el Comandante Chávez? ¿En verdad creen que se actúa con el rigor del Juramento que hicieron y con lo que establecimos en nuestra nueva Carta Magna que discutimos y terminamos redactando en Asambleas Populares? ¿Discuten el cómo, cuándo, por qué el Glorioso Pueblo terminó retirándoles el respeto que se les tenía y mejor aún no se les tiene miedo ni mucho menos culillo ni culipandeo? ¿Y qué van a hacer ustedes? …porque el glorioso grito de "Rodilla en Tierra" no significa pasar [email protected] , NO!, significa, para nosotros los civiles, estar prestos y listos en cualquier momento para hacer letra viva nuestros juramentos y lo establecido en la Constitución que decidimos tener? ¿Saben cuántos jóvenes soldados y oficiales han solicitado o están por solicitar la baja y cuáles son los motivos?Nosotros, el Glorioso Pueblo, también lo sabe, lo intuye.Si nuestra Fuerza Armada Nacional es verdaderamente Bolivariana, entonces hagan como decía Bolívar, carajo! "…hagamos triunfar la justicia y triunfará la libertad…"ÉTICAMENTE LES PREGUNTO AHORA A LOS POLÍTICOS Y A LOS EMPRESARIOS:Detrás de un maldito corrupto hay un mal nacido que corrompe, no importa quién tome la iniciativa, …porque han hecho de la corrupción su concepto filosófico de la Ética de ser antiÉticos.¿Alguna vez han sabido, o se han paseado, o han leído algo sobre lo que significa la Ética? …porque, habiendo heredado el Compromiso de hacer brillar nuestra nación más bien nos expusieron como el hazme reír del mundo, y ante el desastre al que condujeron la Patria, el Pueblo descubrió que no tienen ni puta idea de lo que significa la Ética en la Política y en el Emprendimiento, su irresponsabilidad ha sido de tal magnitud que nos han empujado moralmente hacia otro Caracazo, o venezolanazo, como una peligrosa pero muy válida opción para intentar extirpar lo que son ustedes: un cáncer que impunemente hizo metástasis en todos los niveles de gobierno, porque han hecho de la corrupción su concepto filosófico de la ética de ser antiéticos.Detrás de un maldito corrupto hay un mal nacido que corrompe, no importa quién tome la iniciativaComo viles estafadores (parafraseando a Bolívar) hollaron, cual traidores, chulos, desleales y entreguistas, lo que nos es más sagrado: nuestra reputación y nuestro amor a la Libertad, y han conducido la Patria a las puertas del sepulcro donde están esperando ansiosos, babeantes en sorna y con lengua imperial extranjera, sus mal nacidos amigos, con los mismos bufidos y rebuznos que ustedes! miserables seres que cada vez que los vemos y sentimos hablar lo que hacen es esputar pura mierda por el hocico, mientras el Pueblo, en mengua y hambriento, hurga entre la basura, entre la poca basura que queda porque ya ni siquiera hay cómo ni con qué producirla.Para los gobierneros como ustedes les quedó grande la Patria.Porque los descubrimos ignorantes, incapaces, incultos, flojos, ineficientes, ineficaces, inmorales que se escondieron en la sombra de la genialidad de Chávez quien se vio obligado a desgastarse y autodestruirse asumiendo sin pausa la responsabilidad de la cual carecen ustedes: hizo de canciller, de ministro, de gobernador, de alcalde, de diputado, de director y gerente de empresa, de comandante, de soldado, de líder de la revolución, de jefe de patrulla, de concejal…Su gran Obra, miserables politiqueros, es haber destruido el País, haber asesinado a Chávez y haber desmovilizado y desmoralizado al Pueblo.Nosotros, el Glorioso Pueblo, también lo sabe, lo intuye.ÉTICAMENTE LES PREGUNTO AHORA A LAS IGLESIAS:Estando nuestro país al borde del abismo y de otro Caracazo o Venezolanazo, ¿Cómo pueden predicar y dormir tranquilos ante tanta desigualdad social? ¿Discuten o debaten o conversan entre ustedes sobre el comportamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana y los "líderes" en otras corrientes? ¿Abordan a lo interno de sus comunidades religiosas la autocrítica y el pecado de la omisión, del mea culpa por el conformismo que producen las dádivas de los fieles, …no de los gobierneros que son inmensas fortunas y no llegan a los humildes practicantes de sus doctrinas, no! sino a las conductas concupiscentes de muchos y muchas de ustedes.Les exijo el mismo rigor que a los militares: tienen que leer más pero salir más de sus confortables pasillos y despachos con piso de granito y aire acondicionado para que se encuentren con el Pueblo que deambula espectralmente, casi entregado horrorosamente a la resignación, reclamándole a su Dios y Creador qué pecado tan grande han cometido que no se haya podido purgar.Les exijo abordar éticamente, desde el pensamiento y sentimiento de la Fe, las llamadas "Tres Tentaciones" a las que fue sometido Jesús según las escrituras: La Tentación física, la Tentación emocional y la Tentación del control que fueron vencidas por él, porque se interpreta la profunda convicción de su Ética por encima del inmenso Poder que le significaba ser el Hijo de Dios.Ustedes sabrán cómo hacerlo.Hagan entonces como Jesús, carajo! Hagan como Bolívar, a quien históricamente tanto han combatido, hagan letra viva sus pensamientos y grandeza:"En el orden de las vicisitudes humanas no es siempre la mayoría de la masa física la que decide, sino que es la superioridad de la fuerza moral la que inclina hacia sí la balanza política"Nosotros, el Glorioso Pueblo, también lo sabe, lo intuye.ÉTICAMENTE LES PREGUNTO AHORA A LOS ACADÉMICOS Y A LOS INTELECTUALES:¿Recuerdan aquello de las "Virtudes Morales" de Sócrates, a quien se le considera el "Fundador de la Ética"?"—Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias: vuestra merced se reporte, y vuelva en sí, y coja las riendas a Rocinante, y avive y despierte, y muestre aquella gallardía que conviene que tengan los caballeros andantes.¿Qué diablos es esto? ¿Qué descaecimiento es este? … Capítulo XI De la extraña aventura que le sucedió al valeroso don Quijote con el carro o carreta de las "Cortes de la Muerte""¿Dónde han estado ustedes todo este tiempo? ¿Cómo es posible que delante de sus propias narices haya sucedido este desastre? ¿Qué tipo de "profesionales" y "académicos" se están formando y están egresando de nuestras casas de estudio, de nuestras universidades incluyendo la Academia Militar? ¿Ustedes en verdad conocen los distintos Códigos de Ética de sus profesiones y quehaceres? Si fuese así, ¿Cómo y Por qué creen ustedes que se ha llegado a este desastre social, económico, cultural? ¿Discuten o conversan o analizan el por qué de tan espantosa e impune corrupción donde están involucrados Ingenieros, Arquitectos, Médicos, Abogados, Comunicadores Sociales, Contadores, Administradores, Investigadores, Militares, etc., etc., etc.? Sin uno no funciona el otro porque tejieron tan perversa red de impunidad que se protegen entre sí.Se conformaron ustedes con el reconocimiento mediático de la llamada "Cultura Sambil" donde es "necesario" exhibirse, cual vitrina, para ser vistos en cuanto "Encuentro y Eventos Universitarios" diseñados para los selfies donde siempre se muestran peinaditos, maquilladitos, rosagantes, olorosos, mientras disfrutan, como los politiqueros, de la manipulación a la juventud de sus casas de estudios a quienes convirtieron en eunucos mentales ajenos a la República "… a la sombra de la ignorancia trabaja el crimen…" "…por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza…" Bolívar.Nosotros, el Glorioso Pueblo, también lo sabe, lo intuye.¡Al fin! ¡Adiós a la V República, no hubo Ética ni Cojones que te sostuviera! …te dejaron sola!Analista Político Comunitario

