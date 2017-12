La representante de Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Yemen, Meritxell Relaño, advirtió que el 2017 fue el peor para los niños yemeníes: 7 millones de niños padecen hambruna y más de 900.000 mil sufren de cólera a causa de la crisis humanitaria, el conflicto armado y la pobreza extrema que afecta al país desde hace dos años.Relaño señaló que tan sólo en diciembre de 2017 más de 80 niños resultaron heridos o fallecieron por enfrentamientos, cólera o desnutrición. Asimismo, advirtió que por el recrudecimiento del conflicto, algunas comunidades han dejado de recibir suministros, asistencia médica y servicios de atención humanitaria.https://t.co/xCWsXqa9mW Annual Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict 2017 Sharing later better than never….— Meritxell Relano (@RelanoMeritxell) 27 de diciembre de 2017

