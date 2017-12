© Victor Gill.

El empresario del Partido Demócrata, Thomas Steyer, formó un ejército de activistas para solicitar la destitución del presidente estadounidense Donald Trump a través de una petición digital.Casi cuatro millones de personas firmaron la petición llamada Necesidad de la Destitución, será utilizada como referencia estratégica por el Partido Demócrata que podría obtener la mayoría en el Congreso estadounidense en las elecciones de mitad de mandato en 2018. Trump threatens our Constitution, our freedoms, and our lives. It’s time to begin impeachment proceedings. Join us. https://t.co/L5Azj0p6oA pic.twitter.com/rqQkt2aMn8— Tom Steyer (@TomSteyer) 20 de octubre de 2017

