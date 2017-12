"Lo más importante es que la ciudadanía se sienta segura, en paz, no podemos tener en la Policía Municipal de Maneiro, funcionarios que no sean responsables ni aptos para brindar la seguridad que merece nuestro pueblo… vamos a comenzar con este operativo de auditoría exhaustiva, trabajando de la mano del Ministerio Público y de los demás organismos de seguridad". Así lo anunció el Alcalde Morel David Rodríguez en compañía de la comisión encargada de proceder a la depuración del órgano de seguridad y orden público local.Rodríguez dejó claro que en su administración no tolerará faltas por parte de ningún Funcionario del cuerpo uniformado y quien deba abandonar o ser separado de esa institución, de inmediato saldrá o será puesto a la orden de los órganos jurisdiccionales para que afronte las responsabilidades que hubiere a lugar. "Para eso fuimos electos, para darle la cara al pueblo en estas situaciones… creo que Polimaneiro debe revisarse profundamente".Chagid Greige, responsable de seguridad ciudadana de la Alcaldía de Maneiro, dijo que están empezando este proceso de auditoría, por el deterioro paulatino en que ha caído Polimaneiro, luego de haber sido en un momento, una de las mejores policías del país "pero la vamos a recuperar, comenzando con una depuración muy profunda de los Funcionarios y vamos a dignificarla… vamos a convertir a Maneiro en un municipio ejemplar".Por su parte el abogado Jean Larez, reconocido por su labor en materia de Derechos Humanos, trabajará en el proceso de depuración. Dijo que otro de los problemas que enfrenta Polimaneiro, es el hacinamiento en sus calabozos, por lo cual solicitarán por las vías jurisdiccionales, la celeridad en los respectivos procesos de cada privado de libertad que se encuentra tras las rejas de esta Coordinación Policial.Notiespartano/PrensaManeiroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi