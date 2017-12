/ La cantante colombiana Shakira anunció este miércoles la suspensión de todos los conciertos de su gira El Dorado programados entre enero y junio, debido a que la "lesión" que padece en las cuerdas vocales "requiere de más tiempo y cuidado para sanar".En un mensaje dirigido a sus "amigos" y colocado hoy en las redes sociales y su página web, la cantante les agradece "todo el amor y el apoyo incondicional" que le han brindado desde que se presentó su problema de salud. Me han hecho sentir que "mi voz tiene un verdadero propósito, y que no es solo mía sino de todos ustedes", dice Shakira. La cantante ya se vio obligada a aplazar en noviembre pasado sus conciertos previstos para los dos últimos meses del año debido a una hemorragia en su cuerda vocal derecha que calificó de "pesadilla", y medios periodísticos han informado que se está tratando con un reconocido especialista en Nueva York. Los medios estadounidenses publicaron esta semana unas fotografías de Shakira, su esposo, el futbolista Gerard Piqué, y los hijos de ambos, Milan, de 4 años, y Sasha, de 2, en el Madison Square Garden de Nueva York, donde presenciaron un partido de baloncesto el día de Navidad. Shakira, que afirma en el mensaje que las muestras de cariño de sus fans y el apoyo de su familia le han permitido mantener "los ánimos", conservaba hasta ahora la esperanza de poder recuperarse a tiempo para retomar la gira en enero, pero ha tenido que aceptar "la realidad". "Siento por todos aquellos que planificaron con tiempo el poder asistir a estos conciertos y les agradezco el haber sido tan pacientes mientras tomábamos las decisiones necesarias para determinar el mejor plan de acción junto a mis médicos", agrega. "Gracias a Dios, es un alivio y una alegría poder por fin comunicarles que estaré regresando en Junio del 2018 con mi gira El Dorado en Europa, Estados Unidos, y con fechas definitivas en Latinoamérica muy pronto por ser anunciadas". Shakira dice estar "muy orgullosa" de ese espectáculo que considera el "mejor" de los suyos hasta la fecha y afirma que tiene "muchísimas ganas de que junio ya esté aquí". "Prometo darles todo de mí desde el primer minuto en que me suba al escenario, y estoy contando desde ya los días hasta mi primer concierto de esta gira donde espero verlos y fundirme en un gran abrazo con ustedes", dice la cantante que se despide de sus fans "con mucho cariño". Para enero tenía programados conciertos en Orlando, Miami , Montreal (Canadá), Houston y Dallas, En febrero el recorrido era por California, Arizona y Nevada, y después hacía un alto hasta junio. El primer concierto en junio según el calendario original de la gira es el 5 de junio en Colonia (Alemania), tras lo cual tiene previstas actuaciones en Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, Luxemburgo, Italia, Suiza, Portugal y España. En agosto, El Dorado volverá a Estados Unidos empezando por Chicago, donde está previsto que actúe el 3 de ese mes. EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi