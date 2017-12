Decenas de personas se encuentran protestando a esta hora en la Redoma de La India en el Paraiso, con la característica, en esta oportunidad, que no forman parte de las filas de la oposición, sino que son seguidores del gobierno a quienes les incumplieron con los perniles y las bolsas CLAP, el reclamo e estas personas es que no tienen comida.Las protestas de calle han sido el pan de cada día de este asueto navideño. Ahora son los mismos seguidores del gobierno quienes decidieron trancar las vías para exigir comida, "tenemos hambre", ha sido el grito unánime en la mayoría de las movilizaciones que se han registrado en todo el país en los últimos días.Vecinos de la Vega trancaron la noche de este miércoles la redoma La India para exigir la venta del pernil de Mercal y las bolsas CLAP ofrecidas por el gobierno de Maduro para esta Navidad.Al menos 300 personas trancaron la entrada a este populoso sector capitalino. Tanquetas de la GNB y otros cuerpos de seguridad como la PNB se trasladaron al lugar para tratar de controlar la situación.#27Dic | Protestas en la redoma de La India, parroquia La Vega, vecinos vuelven a bajar a cerrar las calles con barricadas | #Caracas # Venezuela pic.twitter.com/dIgodZcZE7- Wandor Dumont (@wandor_dumont) 28 de diciembre de 2017. @sincepto en #Periscope : Situación en La Vega: fuerte presencial policial y militar y pocos manifestantes 10:00 pm https://t.co/SuhtDJc4Ec- Nicmer Evans (@NicmerEvans) December 28, 20179.10 pm Vecinos de la Vega protestan a esta hora en la Redoma de la India, porque no les llegó el pernil prometido. #27nov pic.twitter.com/ikmYtleFXA- Ana Virginia Escobar (@anavescobar) December 28, 2017En la veguita un poco más arriba de la redoma de La India #Caracas . Vienen días duros, pero lo que no mata, libera! Y lo que necesita # Venezuela es liberarse de la Narcotiranía. #Resistencia #27Dic pic.twitter.com/g6D3Fq5hjp- Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) December 28, 2017Notiespartano/RedesCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi