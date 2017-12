/ Trailer de Hasta el último hombrecerrarJavier Porta Fouz Hasta el último hombre , de Mel Gibson (Polonia-Estados Unidos)Elle, abuso y seducción , de Paul Verhoeven (Francia-Alemania-Bélgica)Dulces sueños , de Marco Bellocchio (Italia)Baby: el aprendiz del crimen , de Edgar Wright (Estados Unidos-Gran Bretaña)Sieranevada , de Cristi Puiu (Rumania)El otro lado de la esperanza , de Aki Kaurismäki (Finlandia-Alemania)Aquarius , de Kleber Mendonça Filho (Brasil)Anina , de Alfredo Soderguit (Uruguay-Colombia)El amor se hace, de Paco León (España)Your Name , de Makoto Shinkai (Japón)Trailer de EllecerrarDiego Batlle Elle, abuso y seducción , de Paul Verhoeven (Francia-Alemania-Bélgica)Zama , de Lucrecia Martel (Argentina-Francia-España)Un bello sol interior , de Claire Denis (Francia-Bélgica)El otro lado de la esperanza , de Aki Kaurismäki (Finlandia-Alemania)El porvenir , de Mia Hansen-Løve (Francia-Alemania)Sieranevada , de Cristi Puiu (Rumania)Paterson , de Jim Jarmusch (Estados Unidos)Manchester junto al mar , de Kenneth Lonergan (Estados Unidos)Dunkerque , de Christopher Nolan (Estados Unidos)Aquarius , de Kleber Mendonça Filho (Brasil)Trailer de Después de la tormentacerrarFernando López Después de la tormenta , de Hirokazu Kore-Eda (Japón)Las mil y una noches , de Miguel Gomes (Portugal)El otro lado de la esperanza , de Aki Kaurismaki (Finlandia)Graduación , de Cristian Mungiu (Rumania)Amante por un día , de Philippe Garrel (Francia)Aquarius , de Kleber Mendonça Filho (Brasil)Hasta el último hombre , de Mel Gibson (Polonia-Reino Unido)Dunkerque , de Christopher Nolan (Reino Unido/ EE.UU)Good Time: Viviendo al límite , de Ben Safdie y Josh Safdie (Estados Unidos)Loving Vincent , de Dorota Kobiela y Hugh Welchman (Reino Unido)Trailer de ZamacerrarAlejandro Lingenti Zama , de Lucrecia Martel (Argentina)El otro lado de la esperanza , de Aki Kaurismaki (Finlandia)Paterson , de Jim Jarmusch (Estados Unidos)Personal Shopper , de Olivier Assayas (Francia-Alemania-República Checa)Las mil y una noches , de Miguel Gomes (Portugal)Una serena pasión , de Terence Davies (Reino Unido-Bélgica)Cuatreros , de Albertina Carri (Argentina)Sieranevada , de Cristi Puiu (Rumania)El porvenir , de Mia Hansen Love (Francia-Alemania)El dia después , de Hong Sang-soo (Corea del Sur)Trailer de La CordilleracerrarNatalia Trzenko Elle, abuso y seducción , de Paul Verhoeven (Francia-Alemania-Bélgica)La cordillera , de Santiago Mitre (Argentina)Sin nada que perder , de David Mackenzie (Estados Unidos)Baby, el aprendiz del crimen , de Edgar Wright (Estados Unidos-Reino Unido)Zama , de Lucrecia Martel (Argentina-Francia-España)The Disaster Artist: Obra maestra , de James Franco (Estados Unidos)El día después , de Hong Sang-Soo (Corea del Sur)La academia de las musas , de José Luis Guerin (España)Your Name , de Shinkai Makoto (Japón)Dunkerque , de Christopher Nolan (Estados Unidos)Trailer de Sin Nada Que PerdercerrarMaría Fernanda Mugica Sin nada que perder , de David Mackenzie (Estados Unidos)El día después , de Hong Sang-Soo (Corea del Sur)Baby, el aprendiz del crimen , de Edgar Wright (Estados Unidos-Reino Unido)En presencia del diablo , de Hong-jin Na (Corea del Sur-Estados Unidos)Zama , de Lucrecia Martel (Argentina-Francia-España)La cordillera , de Santiago Mitre (Argentina)¡Huye! , de Jordan Peele (Estados Unidos)Una serena pasión , de Terence Davies (Reino Unido-Bélgica)Personal Shopper , de Olivier Assayas (Francia-Alemania-República Checa)The Disaster Artist: Obra maestra , de James Franco (Estados Unidos)Trailer de David Lynch: The Art LifecerrarAdolfo C. Martínez David Lynch: The Art Life , de Olivia Neergaard-Holm, Jon Nguyen y Rick Barnes (Estados Unidos)Después de la tormenta , de Hirokazu Kore-eda (Japón)La chica sin nombre , de Luc y Jean-Pierre Dardenne (Bélgica-Francia)La cordillera , de Santiago Mitre (Argentina)Manchester junto al mar , de Kenneth Lonergan (Estados Unidos)Norman, el hombre que lo conseguía todo , de Joseph Cedar (Estados Unidos)Monsieur Chocolat , de Roschdy Zem (Francia)Hasta el último hombre , de Mel Gibson (Polonia-Estados Unidos)Frantz , de François Ozon (Francia)El Bosco, el jardín de los sueños , de José Luis López Linares (España-Francia)Trailer de Manchester junto al marcerrarPaula Vázquez Prieto Elle: abuso y seducción , de Paul Verhoeven (Francia-Alemania-Bélgica)Manchester junto al mar , de Kenneth Lonergan (Estados Unidos)Alanis , de Anahí Berneri (Argentina)Zama , de Lucrecia Martel (Argentina-Francia-España)Personal Shopper , de Olivier Assayas (Francia-Alemania-República Checa)Good Time: Viviendo al límite, de Ben Safdie y Josh Safdie (Estados Unidos)Una serena pasión , de Terence Davies (Reino Unido-Bélgica)Dulces sueños , de Marco Bellochio (Italia)Frantz , de François Ozon (Francia)Una mujer , una vida , de Stéphane Brizé (Francia)Trailer de El otro lado de la esperanzacerrarMarcelo Stiletano El otro lado de la esperanza , de Aki Kaurismäki (Finlandia)Elle: abuso y seducción , de Paul Verhoeven (Francia-Alemania-Bélgica)Paterson , de Jim Jarmusch (Estados Unidos)El planeta de los simios: la guerra , de Matt Reeves (Estados Unidos)La La Land , de Damien Chazelle (Estados Unidos)Logan , de James Mangold (Estados Unidos)Alanis , de Anahí Berneri (Argentina)Hasta el último hombre , de Mel Gibson (Polonia-Estados Unidos)Un bello sol interior , de Claire Denis (Francia-Bélgica)Zama , de Lucrecia Martel (Argentina)En esta nota: Anuario 2017 LA NACION Canal Espectáculos CineCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi