/ Foto de archivo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en un acto en la capital del país. Nov 24, 2017. REUTERS/Luis Echeverria (Reuters) – El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Guatemala ha acercado a Estados Unidos al presidente guatemalteco, Jimmy Morales, en momentos en que su popularidad se ha visto afectada debido a acusaciones de corrupción por parte de investigadores respaldados por Naciones Unidas.Desafiando el rechazo masivo de la comunidad internacional a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump , de trasladar su embajada a Jerusalén, Guatemala y Honduras fueron las únicas naciones americanas que lo respaldaron en una votación de la Asamblea General de la ONU a principios de mes.Morales, que está cada vez más aislado en casa, sumó amigos en Washington al alinearse con Trump , aunque corre el riesgo de una reacción contraria de países árabes que importan el costoso cardamomo de Guatemala.En Nochebuena, Morales dijo que seguiría los pasos de Trump y trasladaría la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén."Esta es una forma bastante barata para Morales de asegurarse que el Gobierno de Trump esté de su lado", dijo Michael Shifter, presidente del centro de estudios Inter-American Dialogue en Washington.Morales no es ajeno a la controversia internacional. En agosto, el excomediante de televisión fue criticado por la ONU, la Unión Europea y el embajador de Estados Unidos en Guatemala por intentar a expulsar a un fiscal respaldado por la ONU que buscaba enjuiciarlo por presunta corrupción.La investigación de las denuncias sobre el financiamiento ilícito de campañas -tras distintas investigaciones a miembros de la familia del mandatario- había amenazado a Morales con un juicio político.Morales escapó a ese destino, pero tuvo que dar marcha atrás en su intento por expulsar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, lo que socavó seriamente su autoridad.Morales, un cristiano evangélico, dice que apoyar a Israel es una posición de principios y de larga data de Guatemala."A pesar de que solo fuimos nueve en todo el mundo que apoyamos, estamos con total certeza y total convicción de que es la ruta correcta", dijo Morales sobre la votación en la ONU.El estatus de Jerusalén es uno de los obstáculos más espinosos para cualquier acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Estos últimos quieren que Jerusalén Este sea la capital de su propio estado."REALPOLITIK" DE GUATEMALAEl respaldo de Trump también fue un ejercicio de "realpolitik" para Morales. Trump amenazó con suspender el apoyo a quienes respaldaran la resolución de la ONU. Pocas naciones en América dependen del dinero estadounidense más que Guatemala, que podría recibir unos 209 millones de dólares del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte, financiado por Washington y que está a la espera de ser aprobado, según el Gobierno.El país centroamericano también recibió el año pasado casi 100 millones de dólares de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y más de 75 millones de dólares para asistencia en seguridad entre el 2012 y el 2015, según la base de datos Security Assistance Monitor.La economía local también se beneficia del dinero enviado por cientos de miles de guatemaltecos que viven en Estados Unidos, muchos de los cuales son inmigrantes indocumentados a quienes Trump ha amenazado con expulsar del país.Las remesas se encaminan a superar los 8.000 millones de dólares este año, lo que equivale a aproximadamente tres cuartas partes del presupuesto de Guatemala. Si esos flujos se cortaran, el descontento hacia Morales se agravaría."Los actos de buena fe, las acciones de voluntad política que está teniendo con el Gobierno de Donald Trump pueden traducirse en oportunidades para generar la estabilidad política que hoy por hoy no está teniendo", dijo Ricardo Barrero, coordinador político del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos con sede en Ciudad de Guatemala.Israel ha proporcionado entrenamiento para el Ejército de Guatemala, pero el país también tiene otros intereses en Oriente Medio, como la demanda en los estados árabes de cardamomo, de la que es el mayor productor mundial.El ex vicepresidente Eduardo Stein recordó que a mediados de la década de 1990 Guatemala dijo que trasladaría su embajada a Jerusalén, antes de abandonar sus planes por amenazas de países árabes de no importar cardamomo, que se usa para elaborar café árabe. "Es probable que vuelva a suceder", sostuvo en referencia a posibles disminuciones en la compra de cardamomo.