El presidente Nicolás Maduro admitió que su gobierno no pudo cumplir con la entrega de pernil que había prometido para el mes de diciembre."¿Qué pasó con el pernil? Nos sabotearon. Puedo decirlo de un país, Portugal. Estaba listo, porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela . Todo, lo compramos. Pero teníamos que importar y así di la orden y firmé los pagos. Pero nos persiguieron las cuentas bancarias", explicó Maduro al tiempo que manifestó que "no le gusta quedar mal" y aseguró había realizado las diligencias de cara a su "Plan Navidades felices"."Nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían y nos sabotearon por ahora" , insistió. "Lo que no saben es que nadie nos va a quitar la felicidad de la Navidad y del fin de año (…) ya arreglaremos cuenta", enfatizó Maduro