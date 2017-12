/ El año 2018 será definitorio para la consolidación o no del neototalitarismo. El totalitarismo que nos ubica en la aplicación de tecnologías de control social sin disimulo para apoderarse de las almas bajo su yugo fue un tipo de régimen que hoy es superado por instrumentos de cooptación y manipulación mucho más avanzados, que pretenden llegar a la genuflexión del alma ya no por vía cultural o solo por el autoritarismo estatal, sino por el estómago, el bolsillo y la necesidad imperiosa de la sobrevivencia, utilizando tecnologías sofisticadas en función de aparentar "más y mejor democracia". Esto es lo que hemos definido como neototalitarismo.Será definitorio el año que viene porque el hito político más importante para Venezuela es la elección presidencial que debería desarrollarse bajo los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 en 2018; sin embargo, sabemos que esta elección está sometida al yugo de la asamblea nacional constituyente, herramienta del neototalitarismo para evadir y simular la democracia y el "orden constitucional".En ese sentido, desde Visor 360 Consultores y para ser publicado en www.puntodecorte.com , hemos elaborado una sinopsis de escenarios que han sido desarrollados con más detalles y en extenso para nuestros clientes.Tres son los escenarios para 2018:1.- La continuidad del gobierno de Maduro por tres vías: a. Una vía electoral fraudulenta, que modifique arbitrariamente los resultados si estos terminan siendo estrechos como consecuencia de la desmovilización de la oposición electoral, producto de los desaciertos de la conducción política de la MUD (escenario más probable); b. Por vía electoral con estrecho margen de victoria del gobierno producto de una abstención inducida e hiperfragmentación de candidatos opositores; c. Por vía de facto, suspendiendo o postergando las elecciones por causa de conmoción nacional inducida y apoyo de la FANB.2.- La salida negociada del gobierno con apoyo internacional: producto del "diálogo" las negociaciones avanzan y se logra: a. Unas elecciones medianamente confiables, en condiciones aceptables que permiten que la oposición llegue a una candidatura "unitaria" a pesar de la presencia de otros candidatos en la contienda y que haya un respeto de los resultados, lo que produce una transición que incluye algún grado de impunidad de sectores maduristas y chavistas responsables de la crisis; b. Un gobierno de transición que posterga las elecciones con acompañamiento internacional para desarrollar verdaderas condiciones electorales, económicas y democráticas (escenario menos probable por ahora).3.- La salida violenta del gobierno por dos vías: a. Producto de una conmoción social, la FANB se ve obligada a intervenir y exigir la salida del gobierno de Maduro junto a factores de poder de su propio entorno, b. Intervención extranjera no directa incide en un sector de la FANB para forzar la salida de Maduro y toda su gente.De estos se desprenden varias combinaciones de escenarios.El impacto económico de cada escenario y subescenario están reservados para los clientes de Visor 360 Consultores.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi