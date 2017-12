/ Caracas.- El constituyentista, Diosdado Cabello, llamó a la unidad del pueblo chavista, ante los constantes ataques realizados por "la derecha nacional y la internacional", quienes, según él, mantienen un bloqueo en contra del país que afecta las importaciones realizadas por el Gobierno para suplir las falencias de producción que enfrentan la industria nacional.Cabello, durante la emisión #187 del programa Con el Mazo Dando , pidió paciencia y sapiencia a los ciudadanos, asegurándoles que los ataques en contra de "la revolución" continuarán, por lo que los instó a no caer en el juego de los opositores "que solo buscan enfrentar al pueblo"."Bolívar decía que la pérdida de la primera República, se dio por culpa de los soldados bisoños, pero nosotros seguiremos defendiendo la patria ante los ataques imperialistas, porque nosotros si somos veteranos en las batallas, así que vénganse con todo", añadió.El constituyentista, manifestó que "la oposición venezolana mantiene la guerra en contra del pueblo" y aseguró que las recientes fallas en las entregas de los combos navideños, se debe a un sabotaje que ha impedido la llegada de varias toneladas de pernil, para completar los CLAP navideños ofrecidos por el presidente Nicolás Maduro "A pesar del esfuerzo de Freddy Bernal, de todos los Clap de Venezuela y del propio presidente Maduro , han continuado los saboteos de la derecha para poner a pelear al pueblo", indicó en referencia a las últimas protestas realizadas en el país, donde la gente exige la entrega de loo combos prometidos por el jefe de Estado."¿Nosotros tenemos la culpa de que Portugal, no haya hecho la entrega de los perniles? que inclusive, ya estaban pagados" aseguró Cabello.Partidos deben validarseEn otro orden de ideas, el constituyentista recordó, que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó una ley donde las organizaciones políticas que no participaron en los últimos comicios realizados en el país, debe validarse ante el poder electoral.Aseveró que aunque "la derecha" insista en que el Gobierno está inhabilitando partidos, esto no es así; pero indicó, que dichas organizaciones deben cumplir con los recaudos que les exija el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en futuras elecciones en el paísTambién, aseguró que el órgano plenipotenciario fue reconocido por los Gobiernos de Canadá y Brasil, por haber declarado personas "non gratas" a los asesores de negocios de Venezuela en estos países, en respuesta a la misma medida tomada por la ANC en contra de diplomáticos de estas naciones.Por último, destacó que a pesar del bloqueo internacional del que es víctima el país, el Gobierno sigue realizando esfuerzos para cumplirle a la ciudadanía al otorgar más de 100 mil pensiones, este miércoles, a los portadores del Carnet de la Patria.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi