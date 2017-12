/ Maturín.- Desde las 6:00 a.m. de este miércoles, la carretera nacional a la altura de Potrerito fue trancada por vecinos que exigen al Gobierno regional las cajas de los Comités locales de abastecimiento y producción (CLAP).Como en numerosos sectores del municipio Maturín, este beneficio no le ha llegado a la población pese al ofrecimiento del llamado CLAP navideño, hecho que enardeció a los habitantes de Potrerito, quienes decidieron obstruir la vía nacional, lo que provocó una "megatranca" que impidió el paso entre Maturín y Punta de Mata por un lapso de tres horas.Esperan que los encargados del CLAP tomen en cuenta este clamor, en virtud que en esta zona cada día es más cuesta arriba conseguir los alimentos. Por tal motivo, piden a las autoridades que cumplan con lo que ofrecieron, destacando que en los últimos días del año este tipo de manifestaciones se repiten en distintos lugares del estado Monagas, ante el alto costo de los productos que, de paso, no se consiguen.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi