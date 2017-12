/ Baba Vanga, vidente fallecida en 1996 a los 85 años de edad, cobró fama mundial por sus predicciones de los sucesos más significativos de la historia moderna, como el ataque al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, la aparición de Daesh -organización terrorista proscrita en Rusia y otros países- e incluso el Brexit -salida del Reino Unido de la Unión Europea-.Antes de su muerte, Baba predijo el futuro hasta el siglo 51, cuando el mundo se acabará, de acuerdo con sus profecías.Baba Vanga, supuestamente previó que en 2018 China superará a Estados Unidos y se convertirá en la próxima ‘superpotencia’ mundial. La clarividente vaticinó, además, que “una nueva forma de energía” será descubierta en Venus, recordó The Daily Mail.Muchos creen que las predicciones pueden hacerse realidad. China producía solamente el 4,1% de la economía mundial en 1970, mientras que en 2015 alcanzó el 15,6% y el índice sigue subiendo en los días actuales. Por su parte, se espera que la contribución de Estados Unidos de un 16,7% disminuya a un 14,9% antes del año 2025, destacó el medio británico.Le puede interesar: El Banco Mundial pronostica un crecimiento de la economía chinaSin embargo, el hallazgo de una energía venusiana parece distante de convertirse en realidad, una vez que todavía no existen planes para enviar una misión espacial al segundo planeta de nuestro Sistema Solar. De esa manera, descubrir una nueva fuente de energía en el planeta el próximo año es poco probable.Entre otros vaticinios de la búlgara, está la invasión a Europa por parte de extremistas musulmanes, que habría comenzado con la ‘primavera árabe’ en 2010.En 1989 manifestó que los estadounidenses debían tener mucho cuidado porque serían atacados por “pájaros de acero”, haciendo referencia al ataque del 11 de septiembre.“Los hermanos americanos caerán tras ser atacados por los pájaros de acero (…) La sangre de inocentes se derramará”, decía la predicción de Baba.Además, podría haber predicho el Brexit al profetizar que Europa como se conoce “dejaría de existir” para el final de 2016. Como dato resaltante esta, que Hasta el momento, Baba Vanga, es reconocida como una de las grandes videntes del siglo XX, al haber acertado el 85% de sus predicciones.Fuentes: Google Notas relacionadas Hermes Ramírez: "No me he ido del país, sólo saldré de vacaciones" Conoce las Predicciones 2017 para Venezuela y el Mundo de Hermes El Iluminado Hermes El Iluminado nos presenta sus Predicciones 2016 para Venezuela y Latinoamerica Predicciones 2016 para Venezuela del Astrólogo Hermes Ramirez Predicciones empresariales de Big Data para 2016Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi