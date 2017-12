/ ÚN.- La época navideña limó las asperezas entre Luis Fonsi y Daddy Yankee, toda vez que el tema que los unió, Despacito, se convirtió también en la manzana de la discordia entre ellos.Según la prensa boricua, ambos aprovecharon las actividades sociales que realizaron para no sólo enviar un mensaje de hermandad y paz, sino para zanjar las diferencias que se crearon en torno al popular tema.Despacito se convirtió en un fenómeno mundial no sólo en las radios sino también en YouTube , donde el video registra más de 4 mil millones de vistas. Ese éxito hizo que los boricuas se alejaran por razones económicas y de reconocimientos, creando roces entre ellos que no los harían pactar, ni siquiera hoy, aunque ustedes creyeron esta noticia de reconciliación por ser el Día de los inocentes.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi