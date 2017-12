/ 2017 fue un año fantástico para el grandeliga venezolano José Altuve, quien continúa ampliando su lista de galardones individuales. En esta ocasión, fue nombrado Deportista Masculino del Año por la agencia The Associated Press (AP).El segunda base condujo a los Astros de Houston a su primer anillo de Serie Mundial tras vencer a los Dodgers de Los Ángeles en noviembre. Poco después, fue designado el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana."Ganar la Serie Mundial, ganar el MVP, crees que tienes todo", declaró Altuve a AP. "Mi perspectiva es tratar de mejorar cada año y si ganamos una Serie Mundial, ¿por qué no ganar otra? Seguir jugando para el equipo y seguir jugando para mi ciudad", agregó.El resultado de la votación, en la que participaron editores y directores de noticias de Estados Unidos, dejó Tom Brady, mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra , en el segundo puesto con 646, seguido del astro de los Cavaliers de Cleveland, LeBron James, con 626.Altuve fue condecorado de forma unánime por la cadena ESPN como el Mejor Latino del Año y por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela como el Atleta del Año. También fue la Personalidad del Año por la revista Sports Illustrated.El criollo, de 27 años de edad, lideró las Grandes Ligas con un promedio al plato de .346 y a la Liga Americana con sus 204 imparables.Es el primer jugador de la historia de las Mayores que encabeza su liga en hits en cuatro campañas consecutivas. Repitió su récord personal de 24 cuadrangulares y cosechó 81 carreras remolcadas.Deportista del año @AP : Beisbolista venezolano José Altuve https://t.co/WUQ40H9d4v— AP Deportes (@AP_Deportes) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi