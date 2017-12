/ Manifestantes trancaron la avenida principal de Antímano, al oeste de Caracas, debido a que no les han llegado los perniles que el gobierno del presidente Nicolás Maduro prometió regalarles por las fiestas de Navidad.Aproximadamente 200 personas exigieron en el sitio que les entregaran comida, según fuentes policiales citadas por el periodista Daniel Colina.Una protesta similar ocurrió en la redoma de La India, reportaron usuarios de la red social Twitter.En la antigua pasta Ronco de Antímano alrededor de 200 personas protestando por la falta de los perniles. Versión policial. pic.twitter.com/HO2orb693h— Daniel G. Colina (@danielgcolina) 28 de diciembre de 2017Vecinos de #Antimano en este momento cierran la #AvIntercomunal exigiendo que aparezca la comida del @ClapOficial que se robaron @ErikaPSUV y @FreddyBernal , el pueblo de #Ccs no aguanta el #hambre y le planta cara al #fascista de @Nicolas Maduro ¡La #rebeliónpopular es imparable! pic.twitter.com/CSwS23LAYe— Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) December 28, 2017via @guarocomechivo : Antimano ������ pic.twitter.com/1J94tWV4M5— Traffic CARACAS (@traffiCARACAS) December 28, 2017FUERTE PROTESTA asi se encuentra Antimano en este momento la protesta se incrementa baja mas gente EL HAMBRE ENCIENDE LAS CALLES pic.twitter.com/DMwlFONFeE— Sol Rojas (@sol651) December 28, 2017Nos informan que acaban de llegar a #Antimano voceros del @PartidoPSUV liderados por @jimmygudino administrador del @ClapOficial en la zona intentado detener protesta,vecinos les gritan en la cara que tienen #hambre y no aguantan más mentiras¡Debemos fomentar la #rebeliónpopular ! pic.twitter.com/1qQK7YHEsb— Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) December 28, 2017 Lee másProtestaron en la redoma de La India para exigir alimentosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi