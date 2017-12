/ ConsumerReports, una organización sin fines de lucro que ofrece clasificaciones y reseñas de productos, estudió la realidad del mercado y evaluó siete dispositivos que, según sus resultados, son un buen ejemplo de lo que ha enamorado a los consumidores si de "phablets" se trata.ConsumerReports partió de las cifras ofrecidas por IDC. Según el analista de la industria, las ventas mundiales de teléfonos inteligentes con pantallas de 5,5 pulgadas o más aumentaron 2,5% a 437 millones de unidades el año pasado, lo que representa 30% de todos los teléfonos vendidos.La firma también predijo que las ventas de smartphones de pantalla grande aumentarán de 611 millones de unidades proyectadas este año a 1.000 millones de unidades en 2021. Según IDC, los consumidores utilizan cada vez más sus teléfonos para videos, juegos y redes sociales , lo que hace que el tamaño de visualización sea un factor importante cuando están comprando un nuevo dispositivo.Para muestra, ConsumerReports ha tomado los Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 +, Apple iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy Note8, Samsung Galaxy S8 Active, LG G6 y el Apple iPhone X. ConsumerReports compró todos estos phablets en retail y los ejecutó a través de una amplia serie de pruebas para evaluar la calidad de la pantalla y la cámara, la duración de la batería y más. Vale la pena repasar los resultados.1. Samsung Galaxy S8 : El Samsung Galaxy S8, que cuenta con una pantalla de 5,8 pulgadas, es el teléfono mejor clasificado de ConsumerReports en general. Una característica que destaca la pantalla S8 es que se extiende más allá de la relación de aspecto típica de 16: 9 a 18.5: 9, haciéndola considerablemente más alta y estrecha que otros teléfonos inteligentes grandes. La forma le permite a Samsung darle al teléfono más área de pantalla sin que sea demasiado ancha para operar cómodamente con una mano. La pantalla es casi sin bisel, lo que reduce significativamente el espacio perdido en la parte delantera de los teléfonos. La pantalla OLED también es sumamente nítida. El S8 también es el primero en admitir Bixby, el asistente virtual de Samsung , que proporciona una nueva forma de interactuar con el teléfono.2. Samsung Galaxy S8 + : Para los fanáticos de los teléfonos Galaxy de Samsung que necesitan solo un poco más de pantalla está el S8 +, que cuenta con una pantalla de 6.2 pulgadas. El S8 + presenta la misma forma alta y delgada, fácil de mantener, con una relación de aspecto de 18.5: 9 y la misma construcción casi sin bisel. El S8 + cuenta con la misma pantalla OLED que el S8 y un botón para invocar al asistente personal de Bixby.3. Apple iPhone 8 Plus : El iPhone 8 Plus tiene las mismas dimensiones, resolución de pantalla y sensación general que el modelo del año pasado. Pero es lo que hay dentro lo que cuenta. El 8 Plus incluye mejoras en la cámara que incluyen el modelo de retrato (que permite el efecto bokeh de fantasía que muchos fotógrafos aprecian), junto con los modos de video 4K HD y de cámara lenta de alta gama. También hay un procesador turboalimentado, una mayor duración de la batería y, por primera vez en un iPhone , capacidades de carga inalámbrica.4. Samsung Galaxy Note8 : La forma rectangular del Galaxy Note8, el lápiz óptico incluido y la pantalla de 6.3 pulgadas hacen que se sienta más como una tableta o un bloc de notas real que prácticamente cualquier otro phablet convencional. Al igual que con el S8 y S8 +, Samsung fue con una relación de aspecto de 18.5: 9, dando a la Note8 el mismo cuerpo alto y angosto que esos teléfonos. Puede usar el lápiz para escribir notas o simplemente garabatear, incluso cuando el teléfono está bloqueado. El teléfono presenta la misma pantalla OLED del S8 y S8 +. El Note8 también obtiene puntos por ser el primer teléfono Samsung en incluir una cámara de doble lente. Y tiene una batería de larga duración. Al igual que el S8 y el S8+, la pantalla del Note8 se extiende de un lado del teléfono al otro con un bisel mínimo.5. Samsung Galaxy S8 Active : Este modelo viene con todas las mismas características que el S8 normal, incluida una pantalla de 5,8 pulgadas, pero está envuelto en una funda protectora permanente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el S8 y el S8 + fallaron en la prueba de vaso; su pantalla de cristal se rompió después de repetidas caídas. Pero la del S8 Active no lo hizo. Además, el S8 viene con una batería más grande, que proporciona 30,5 horas de duración de la batería.6. LG G6 : El LG G6 incluye una pantalla de 5,7 pulgadas en un estuche que es lo suficientemente fino como para sostenerlo y operarlo con una sola mano. Es lo suficientemente resistente como para resistir el daño de las gotas, el polvo y las volcadas en el agua. Tiene una relación de aspecto más alta y más estrecha de 18: 9, en comparación con la relación de 16: 9 de la mayoría de los teléfonos inteligentes y HDTV. Las proporciones alargadas del G6, junto con un bisel ultradelgado, permiten una pantalla grande en un paquete ajustado. La forma hace que sea muy cómodo de sostener con una mano, pero puede ser difícil llegar a los iconos en la parte superior de la pantalla. Cuando mantiene el teléfono en modo horizontal, las aplicaciones que funcionan en vista múltiple muestran dos ventanas cuadradas de igual tamaño, una al lado de la otra. El G6 también está cargado con muchas funciones avanzadas, como la carga rápida, un puerto USB tipo C y cámaras duales que le permiten tomar fotografías en gran angular. Pero quedó rezagado con respecto a otros jugadores de alto rendimiento en calidad de imagen fotográfica.7. Apple iPhone X : El iPhone X, el teléfono estrella de Apple , es un dispositivo innovador con una hermosa pantalla OLED y una cámara de primera categoría. La pantalla es algo más grande que la del iPhone 8 Plus: 5.8 pulgadas para la X en comparación con las 5.5 pulgadas para el iPhone 8 Plus. Pero está en un estuche más compacto gracias a la eliminación del clásico botón inicio y la mayor parte del bisel alrededor de la pantalla. El iPhone X cae un poco más bajo en calificaciones CR que el iPhone 8 Plus porque es más fácil que se rompa. La pantalla del iPhone X obtuvo excelentes calificaciones en las pruebas de CR, con colores vibrantes y niveles de negro profundo. Y otro destacado es la cámara. Al igual que el 7 Plus y el 8 Plus, el iPhone X tiene una segunda cámara con zoom 2X en la parte posterior del teléfono. Este modelo tiene la cámara de teléfono inteligente mejor calificada que ConsumerReports ha probado. Debido a la falta de botón de inicio, tendrá que aprender una serie de nuevos comandos de deslizar y presionar para operar el teléfono. Tiene también una tecnología de reconocimiento facial llamada Face ID, que reemplaza el sensor de huellas digitales que se encuentra en otros iPhone s y permite desbloquear el teléfono simplemente mirando la pantalla. (También puede escribir un PIN.) Encontramos que el proceso de configuración y desbloqueo es rápido, fácil y confiable.