/ Mariela Acuña Orta.- La alcaldesa del municipio Libertador (DC), Érika Farías, se impuso en las 22 parroquias de la localidad y obtuvo el cargo con 388.813 votos de diferencia con la candidata de la oposición (MAS y Avanzada Progresista), Maribel Castillo .En 2008, el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jorge Rodríguez , ganó la Alcaldía de Libertador con 110 mil votos de diferencia y obtuvo el triunfo en 16 de las 22 parroquias.Las parroquias que más votos aportaron al oficialismo fueron Sucre, La Pastora, San Juan, Santa Rosalía, 23 de Enero, Macarao, La Vega, El Junquito, Coche y El Paraíso.Solo en la parroquia San Pedro, el resultado estuvo muy parejo. Farías sacó 7.645 (37,64%) y Castillo capitalizó 7.386 (36,36%).En esta oportunidad, ni el oficialismo ni la oposición fueron con candidatos únicos. Aunque un día antes de la elección, Oscar Arnal (Copei) se retiró de la contienda, el 10 de diciembre logró llegar de tercer lugar, y en parroquias como Sucre, Antímano y El Junquito superó a la abanderada del MAS y Avanzada Progresista con 13.149, 3.277 y 2.033 votos, respectivamente. Sin embargo, si se suman los votos obtenidos por ambos opositores no lograrían superar a Farías. Solo en la parroquia San Pedro esa cuenta daría una victoria a la oposición.En el caso del oficialismo, por primera vez no logran la "alianza perfecta", y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Patria Para Todos (PPT) inscribieron a Eduardo Samán, quien logró el segundo lugar solo en el 23 de Enero (3.944 votos).El 10 de diciembre, 1.658.847 electores estaban convocados a las urnas en Caracas y solo 746.690 asistieron para una abstención total de 54,98%. Las parroquias con más participación fueron Macarao, Antímano, 23 de Enero y San Agustín, mientras que las que registraron mayor abstención fueron San Bernardino (68,39%), Candelaria (68,23%), San Pedro (66,49%), El Recreo (65,41%), Santa Teresa (63,02%) y El Paraíso (61,6%).Con lupaDe las 335 alcaldías disputadas el pasado 10 de diciembre, 78 quedaron en manos de mujer es y 257 están dirigidas por hombres.Táchira y Guárico son los estados con más mujer es al frente de los despachos locales con siete cada uno. Le siguen Falcón y Aragua con cinco en cada entidad.Apure, Amazonas y Portuguesa son los que menos féminas tienen mandando con un municipio por estado.Ese domingo, la Asamblea Nacional Constituyente perdió a 19 de sus integrantes, ya que fueron electos alcaldes Luis Marcano, Bolívar (Anz); Williams Petit, Píritu (Anz); Joana Sánchez, Santiago Mariño (Ara), Rudolfo Pérez, Zamora (Ara); Tarcia García, Motatán (Car); Érika Farías, Libertador (DC); César Gómez, Mellado (Guá); Luis Jonás Reyes, Iribarren (Lar); Gisela Rodríguez, Morán (Guá); Simón Figueroa, Campo Elías (Mér); Omar Contreras, Padre Noguera (Mér); Nora Delgado, Brion (Mir); José V. Rangel Ávalos, Sucre (Mir); Wisely Álvarez, Guaicaipuro (Mir); Genkerve Tovar, Lander (Mir); Gabriela Simoza, Urdaneta (Mir); Karina Aguilera, Marcano (Nueva Esparta), Blagimir Labrador, Colón (Zul); Keyrineth Fernández, Jesús M. Semprún (Zul) y Willy Casanova, Maracaibo (Zul).Entre los electos destacan cinco ex ministros: José Luis Marcano, quien ocupó la cartera de Comunicación e Información, ahora gobernará el municipio Bolívar de Anzoátegui; Rudolfo Pérez, alcalde de Zamora (Ara), fue ministro de Educación; Nancy Pérez, quien ganó la Alcaldía de Barinas, fue ministra de Salud; Érika Farías estaba desempeñando como ministra del Despacho de la Presidencia antes de ganar la Alcaldía de Libertador, y Luis Figueroa, quien estuvo frente al despacho de Vivienda y Hábitat, ahora estará al frente del municipio Plaza de Miranda.Entre algunos casos curiosos del 10 de diciembre, de la gobernación del estado Barinas, la cual asumió en sustitución de Adán Chávez cuando este pasó al Gabinete Ejecutivo y posteriormente renunció tras seis meses en el cargo, Zenaida Gallardo fue electa como alcaldesa del municipio Alberto Arvelo de la entidad llanera.En Portuguesa, Primitivo Cedeño ganó en 2013 la Alcaldía de Agua Blanca y este año repite como alcalde, pero del municipio Araure.14 estados son "rojos, rojitos" al alzarse el Psuv y sus aliados con el triunfo en todos sus municipios. Táchira, Mérida y Anzoátegui son las entidades donde la oposición tuvo mejores resultados al ganar seis, cinco y siete despachos, respectivamente.Copei se llevó la mayoríaDe las 26 alcaldías ganadas por los partidos de la oposición que decidieron asistir a los comicios, Copei se llevó la mayoría con 13 despachos locales. Le sigue Un Nuevo Tiempo ( UNT ) que ganó seis alcaldías, Independientes Por el Progreso ( IPP ) que tuvo tres, el MAS con dos despachos. De las 335 alcaldías en disputa el 10 de diciembre, 309 las ganaron los candidatos del Psuv y sus aliados.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi