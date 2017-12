/ Caracas .- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló que el ingreso total del país en 2017 es de 25 mil millones de dólares, cifra que representa "apenas una cuarta parte de lo que recibió Venezuela en 2012".Esta situación exige la aplicación de medidas económicas urgentes, dijo el analista. "Si no hay dólares, se debería hacer algo para que los empresarios puedan tener recursos" para importar materias primas y elevar la producción."Antes", apuntó, "el gobierno subsidiaba a las empresas con un dólar oficial, hoy eso ya no existe". Comentó en el programa Con todo y Penzini, por Globovisión, que la adquisición de divisas no oficiales requiere de muchos bolívares."El ingreso del venezolano ha caído en forma brutal", apuntó tras señalar que estamos en una economía hiperinflacionaria. Por ejemplo, citó, el kilo de pasas que costaban hace una semana 1 millón de bolívares, en breve tiempo, estará en 1,5 millones.Destacó el investigador que "la inflación es de 50% en Venezuela al mes. ¿Qué hacer? Gastarse el dinero completo, hay que convertirlo en bienes, comprar activos de reserva de valor (monedas extranjeras). No lo tengas guardado en una cuenta, porque lo que vayas a adquirir va a costar el doble o el triple en breve; es recomendable solicitar créditos porque los intereses son nada frente a la hiperinflación".Por el lado del ingreso, la única forma de protegerse es generando divisas, acotó. Por inversión, por exportación, por prestación de servicios al extranjero, turismo o remesas. La hiperinflación y la crisis nos empobrece a todos".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi